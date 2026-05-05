Σκιάθος: Το κόλπο με τους ασυνόδευτους σάκους πρόδωσε κύκλωμα με 13 κιλά ναρκωτικών

Αυτό που οι εμπλεκόμενοι πίστεψαν ότι θα περνούσε απαρατήρητο, τελικά αποδείχθηκε η λεπτομέρεια που τους «έκαψε». Το σχέδιο για τη μεταφορά 13 κιλών ναρκωτικών στη Σκιάθο, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τις 330.000 ευρώ, κατέρρευσε όταν οι ασυνόδευτοι σάκοι που φορτώθηκαν σε τουριστικό σκάφος προκάλεσαν την προσοχή των Αρχών.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, τα μέλη του κυκλώματος επιχείρησαν να στείλουν τα ναρκωτικά από το Αχίλλειο προς τη Σκιάθο χωρίς να εμφανίζεται ούτε αποστολέας ούτε παραλήπτης. Η λογική τους ήταν απλή: οι σάκοι θα έφταναν στο νησί, θα παραλαμβάνονταν από συνεργάτες τους και έτσι θα απέφευγαν τόσο τους ελέγχους στον Βόλο όσο και οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να τους συνδέσει με τη διακίνηση.

Το σχέδιο, όμως, δεν εξελίχθηκε όπως το είχαν υπολογίσει.

Οι σάκοι που τράβηξαν τα βλέμματα

Η παρουσία ασυνόδευτων αποσκευών σε τουριστικό ημερόπλοιο δεν πέρασε απαρατήρητη. Το στοιχείο αυτό σήμανε συναγερμό και, όπως αποδείχθηκε, οι διακινητές δεν είχαν υπολογίσει ότι στο ίδιο σκάφος θα επέβαιναν και λιμενικοί με πολιτικά.

Η επιχείρηση παρακολούθησης στήθηκε διακριτικά και εξελίχθηκε εν πλω. Το ημερόπλοιο, πριν φτάσει στη Σκιάθο, έκανε στάση στον Πλατανιά, ενώ οι λιμενικοί παρέμειναν μέσα στο πλήθος των τουριστών, παρακολουθώντας κάθε κίνηση μέχρι την άφιξη στο νησί.

Η παραλαβή στο παλιό λιμάνι και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση κορυφώθηκε στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου, όπου οι Αρχές περίμεναν το πρόσωπο που θα εμφανιζόταν για να παραλάβει τα δέματα. Εκεί εμφανίστηκε ένας 68χρονος, ο οποίος πήρε τα δύο σακ βουαγιάζ, τα φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να αποχωρήσει.

Δεν πρόλαβε.

Οι λιμενικοί τον ακινητοποίησαν τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει, βάζοντας τέλος στο σχέδιο μεταφοράς. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος, παρά την προσπάθειά του να ξεφύγει.

Όπως προέκυψε, επρόκειτο για τον γιο του 68χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλες υποθέσεις.

Κακουργηματική δίωξη και προθεσμία για απολογία

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες, υπό τη συνοδεία λιμενικών, στην Εισαγγελία Βόλου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Βόλου.

Από εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη.

Η υπόθεση φωτίζει για ακόμη μία φορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν κυκλώματα διακίνησης για να περάσουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε νησιωτικές περιοχές, ποντάροντας στην τουριστική κίνηση, την ανωνυμία και τη φαινομενικά «καθαρή» μεταφορά αποσκευών χωρίς συνοδεία. Στην περίπτωση της Σκιάθου, όμως, το τέχνασμα δεν έμεινε για πολύ κρυφό.

