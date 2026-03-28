«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας» στο νοσοκομείο μετά τη διπλή απώλεια στην Εγνατία – Οδύνη για τη γυναίκα και τον εργαζόμενο που σκοτώθηκαν

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί σε όλη τη χώρα το φρικτό διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, λίγα μέτρα από τη σήραγγα της Δωδώνης, και είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν ένας εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού και μια γυναίκα, η οποία επέβαινε ως συνοδηγός σε ένα από τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τραγικό περιστατικό.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, περίπου 400 μέτρα πριν από τα διόδια. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και νταλίκα, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν πάνω στο οδόστρωμα.

Αμέσως μετά έφτασε στο σημείο όχημα της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πρώτου τροχαίου. Εκεί, όμως, γράφτηκε η πιο δραματική συνέχεια της υπόθεσης.

Ο εργαζόμενος που βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει έμελλε να χάσει τη ζωή του, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εκσφενδόνισε στο αντίθετο ρεύμα.

Το ίδιο όχημα που τον χτύπησε κατέληξε στη συνέχεια πάνω στην ακινητοποιημένη νταλίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η γυναίκα που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν σκληρές και αποκαρδιωτικές.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ανάμεσά τους και μονάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες χρησιμοποίησαν διασωστικό εξοπλισμό για να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα οχήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ για το δυστύχημα στην Εγνατία, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε 15 λεπτά. Επιχείρησαν συνολικά τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Ιατρική Μονάδα, με έξι διασώστες και έναν γιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας» μεταφέρθηκαν δύο άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και δύο ακόμη ελαφρά τραυματίες.

Την εικόνα που διαμορφώθηκε στο νοσοκομείο περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για στιγμές αφόρητης οδύνης. Όπως είπε, έξω από το «Χατζηκώστα» εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τους συγγενείς να θρηνούν και να καταρρέουν μπροστά στην απώλεια των δικών τους ανθρώπων.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άνθρωποι νεκροί, σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο οι γιατροί και οι διασώστες να δώσουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή. Όπως υπογράμμισε, η μία νεκρή ήταν η γυναίκα που επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ενώ ο δεύτερος νεκρός ήταν ο υπάλληλος της οδού, που βρέθηκε εκεί για να δουλέψει και δεν γύρισε ποτέ πίσω.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος στάθηκε ιδιαίτερα και στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, καθώς ο εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού είχε πάει στο σημείο για να εκτελέσει το καθήκον του και τελικά έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος δεν είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με την απώλεια της συζύγου του. Επίσης, μεταφέρθηκε ένας ακόμη άνδρας που επέβαινε στο άλλο όχημα, χωρίς να φέρει και εκείνος σοβαρά τραύματα.

Μεταφέροντας όσα του είπαν οι συνάδελφοί του για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημείωσε ότι ένα αυτοκίνητο γλίστρησε και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού. Στη συνέχεια, φορτηγό έπεσε πάνω του από πίσω, χωρίς αρχικά να υπάρξουν τραυματισμοί. Έπειτα έφτασε στο σημείο το προσωπικό ασφάλειας της οδού και ο υπάλληλος άρχισε να τοποθετεί κώνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο τραυματίας οδηγός και η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, τους παρέσυρε και τους έριξε πάνω στο φορτηγό.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ την ίδια ώρα στην Εγνατία επικράτησε κυκλοφοριακό χάος, καθώς και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έκλεισαν μετά το συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



