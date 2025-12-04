Σκηνικό «πολέμου» ανάμεσα σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά

Νέο γύρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η «επιθετική» ομιλία του Αλέξη Τσίπρα προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά προς τη Χαριλάου Τρικούπη, με τον πρώην πρωθυπουργό να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι ενδιαφέρεται μόνο να είναι «πρώτο στο χωριό» μιας κατακερματισμένης κεντροαριστεράς. Μέσα από την προαναγγελία δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες σε αυτοοργάνωση, υπονοώντας την ανάγκη υπέρβασης των υφιστάμενων κομματικών σχημάτων για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ισχυρού πόλου στον προοδευτικό χώρο.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Σε πρώτη επίσημη ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «παίζει το παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη», του καταλόγισε ευθύνη για τις δύο εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και τον χαρακτήρισε «μέγα χορηγό» της σημερινής κυβέρνησης. Παράλληλα, του υπενθύμισε την περίοδο διακυβέρνησής του, με αναφορές σε περικοπές συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση ορίων ηλικίας, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης.

Ενώ μέχρι πρόσφατα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υποστήριζε ότι η σύγκρουση είναι αποκλειστικά με τη Νέα Δημοκρατία, πλέον όλα δείχνουν ότι ξεκινά μια παράλληλη μάχη για τη δεύτερη –και ενδεχομένως κεντρική– θέση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται αποφασισμένος να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς ωστόσο να την κατονομάζει ευθέως.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στο «εγχείρημα Τσίπρα». Κοινός παρονομαστής παραμένει η αυτόνομη πορεία, ωστόσο στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας, εμφανίζονται θετικά στον προγραμματικό διάλογο με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ενώ άλλοι, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, απορρίπτουν κάθε σκέψη σύμπλευσης με ένα «rebranding» που, όπως λένε, δεν μπορεί να σβήσει το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ από διαφορετικές «φυλές» συναντήθηκαν σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την ετήσια μνήμη του Λεωνίδα Γρηγοράκου. Παρότι τονίστηκε πως η συνάντηση δεν είχε εσωκομματική ατζέντα, οι εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο νέου κόμματος κυριάρχησαν στις συζητήσεις, ενόψει και του επερχόμενου Συνεδρίου του κόμματος. Παρόντες ήταν κορυφαία και ιστορικά στελέχη της παράταξης, επιβεβαιώνοντας ότι η «μάχη του κέντρου» μόλις ξεκινά.

