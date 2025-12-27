Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνει στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα, στήνεται και πάλι το μπλόκο στην Περιμετρική Πατρών, όλες οι κινητοποιήσεις

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με κλεισίματα δρόμων, αποκλεισμούς κόμβων και παρεμβάσεις σε τελωνεία να βρίσκονται στο επίκεντρο των επόμενων ημερών. Το σκηνικό διαμορφώνεται ήδη από σήμερα, με τα μπλόκα να παραμένουν ενεργά και τις αποφάσεις να επηρεάζουν άμεσα την κυκλοφορία ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Μάλγαρα – Νίκαια: Κλεισίματα και προσωρινές ανάσες για τους εκδρομείς

Στα Μάλγαρα, από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό. Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις και στα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια των αποκλεισμών.

Στη Νίκαια, η αερογέφυρα που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες θα κλείσει ξανά, ωστόσο αναμένεται να ανοίξει προσωρινά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Στην Πάτρα οι αγρότες θα κλείσουν και πάλι από σήμερα την Περιμετρική. Σημειώνεται πως οι αγρότες είχαν ανοίξει το μπλόκο της Περιμετρικής την παραμονή των Χριστουγέννων, δίνοντας μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ώστε να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Κάτι τέτοιο αναμένεται να κάνουν και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμοί σε κόμβους και τελωνεία

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες προχωρούν σε συντονισμένες κινήσεις:

Χαλκηδόνα: Προγραμματίζεται συμβολικός αποκλεισμός του κόμβου της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00, για δύο έως τρεις ώρες.

Τελωνείο Ευζώνων: Προσωρινό κλείσιμο από τις 12:00, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η διάρκεια.

Σύσκεψη αγροτών: Το μεσημέρι του Σαββάτου συνεδριάζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Τρίλοφο, Δερβένι, Κερδύλλια και Νησέλλι, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να επισκεφθούν τα μπλόκα την Κυριακή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης.

Κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές

Στη Λάρισα, προγραμματίζεται εκτροπή οχημάτων στο ύψος του Πλατυκάμπου, ενώ στην Χαλκίδα οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας από τις 18:00 έως τις 20:00 το Σάββατο.

Σταθερά παραμένουν τα μπλόκα και στην Αιτωλοακαρνανία, με τους αγρότες στο Αγγελόκαστρο να δηλώνουν ότι, παρά τις κινητοποιήσεις, διευκολύνουν την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό.

«Μπλόκα και μετά την Πρωτοχρονιά» – Το μήνυμα των αγροτών

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν με την έλευση του νέου έτους. Όπως σημειώνουν, μετά την Πρωτοχρονιά εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού παρακαμπτηρίων ή λιμανιών, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου αναμένεται επαναφορά στο «μοντέλο» των Χριστουγέννων, με ελεγχόμενα ανοίγματα δρόμων για λόγους ασφάλειας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τονίζει ότι «η πίεση προς την κυβέρνηση θα συνεχιστεί όσο τα χρόνια προβλήματα παραμένουν άλυτα».

Η στάση της κυβέρνησης

Από την πλευρά του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνεται ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας. Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

