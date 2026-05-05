Σκληρή επίθεση Καστανίδη μετά την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ: «Δεν με θέλουν στο κόμμα»

Σκληρή επίθεση κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από το κόμμα.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής δήλωσε ότι του έδειξαν με κάθε τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική του παρουσία στο κόμμα, στο οποίο έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του. «Αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε παραίτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καστανίδης κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και συνεργάτες του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για συνεχείς ενέργειες που τον εξώθησαν στην έξοδο. Όπως είπε, υπήρξαν ακόμα και παρεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ως ομιλητής. Επανέλαβε ότι μετά τις εκλογές του 2023, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκε ποτέ να παρουσιάσει θέσεις του κινήματος.

Απαντώντας σε σχόλια του Νίκου Ανδρουλάκη για την παραίτησή του, ο Χάρης Καστανίδης υπενθύμισε δύο προηγούμενα περιστατικά: την παραίτησή του το 1997 από τη θέση του υπουργού Μεταφορών επί Σημίτη, όταν κατήγγειλε την υπαναχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα της διαφάνειας στις δημόσιες προμήθειες, αλλά και τη διαγραφή 31 βουλευτών το 2012 λόγω του Μνημονίου.

Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα, αλλά «από το κόμμα Ανδρουλάκη». Τόνισε ότι μετά τις Ευρωεκλογές του 2024, όταν τέθηκε θέμα ηγεσίας, ο ίδιος δεν συμμετείχε στην αμφισβήτηση του προέδρου, παρότι βρισκόταν ήδη «αποκλεισμένος».

Τέλος, απέρριψε φήμες περί επικοινωνίας με άλλα κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στην πολιτική ζωή του τόπου ως ανεξάρτητος. «Πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις», κατέληξε.

