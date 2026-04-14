Σκόνη από τη Σαχάρα σκεπάζει τη χώρα: Ποιες περιοχές θα γίνουν «πορτοκαλί» τώρα και πού θα χτυπήσει από αύριο ΧΑΡΤΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, το οποίο επηρεάζει ήδη την Ελλάδα και συνοδεύεται από νεφώσεις, κατά τόπους λασποβροχές και αισθητή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα πρόγνωσης αερολυμάτων και ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης, το φαινόμενο πατά πρώτα στα δυτικά τμήματα της χώρας και στη συνέχεια απλώνεται ανατολικότερα.

Το βασικό βάρος σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, πέφτει στα Επτάνησα, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, όπου οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να κινηθούν σε αυξημένα επίπεδα και κατά τόπους να αγγίξουν ή να ξεπεράσουν οριακά τα θεσμοθετημένα όρια για τα αιωρούμενα σωματίδια.

Διαβάστε επίσης: Δυτική Ελλάδα: Υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Από αύριο απλώνεται στα νησιά και από την Πέμπτη σχεδόν παντού

Η εικόνα δεν σταματά στα δυτικά. Τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου η αφρικανική σκόνη θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και ευρύτερα περιοχές του Αιγαίου. Την Πέμπτη 16 Απριλίου η μεταφορά σκόνης αναμένεται να επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πιθανές τοπικές εξαιρέσεις μόνο στα πιο βορειοανατολικά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ουρανοί σε αρκετές περιοχές θα αποκτήσουν πιο θαμπή ή κιτρινωπή όψη, ενώ όπου συνδυαστεί η σκόνη με βροχή θα εμφανιστούν λασποσταγόνες σε αυτοκίνητα, μπαλκόνια και εξωτερικές επιφάνειες. Πρόκειται για την κλασική εικόνα ενός επεισοδίου σαχαριανής σκόνης, που δεν περιορίζεται στην ορατότητα αλλά επηρεάζει και άμεσα την ποιότητα του αέρα.

Ποιες περιοχές θέλουν περισσότερη προσοχή

Οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στο παρόν στάδιο είναι:

Επτάνησα

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

από αύριο Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Αιγαίου

Στις ζώνες αυτές οι συνθήκες αναμένονται πιο επιβαρυμένες, ειδικά για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα ή μεγαλύτερη ευαισθησία στα αιωρούμενα σωματίδια.

Υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα

Το κρίσιμο εδώ δεν είναι μόνο η εικόνα του ουρανού, αλλά η ποιότητα του αέρα. Τα δεδομένα του Copernicus CAMS και των ελληνικών εργαλείων παρακολούθησης δείχνουν αυξημένο φορτίο σκόνης, με συγκεντρώσεις που σε ορισμένες περιοχές μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα επιβαρυντικά για την καθημερινότητα. Γι’ αυτό και το φαινόμενο παρακολουθείται διαρκώς μέσα από εξειδικευμένες πλατφόρμες πρόγνωσης και χαρτογράφησης ατμοσφαιρικών ρύπων.

Η νέα μεταφορά σκόνης έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενο ισχυρό επεισόδιο στην Ελλάδα στις αρχές Απριλίου, όταν σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, είχαν καταγραφεί πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και σοβαρή μείωση της ορατότητας.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες

Η εικόνα των επόμενων δύο ημερών δείχνει σταδιακή κλιμάκωση και γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου. Με απλά λόγια, σήμερα το βάρος μένει στα δυτικά, αύριο η σκόνη περνά πιο καθαρά στα ανατολικά και στα νησιά, και από την Πέμπτη η χώρα μπαίνει σχεδόν ολόκληρη σε καθεστώς αφρικανικής επιβάρυνσης.

Για όσους παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, το ζητούμενο δεν είναι μόνο αν θα «κοκκινίσει» ο ουρανός, αλλά πόσο θα ανέβουν οι συγκεντρώσεις σωματιδίων στην περιοχή τους και αν το φαινόμενο θα συνδυαστεί με βροχές που θα μετατρέψουν τη σκόνη σε λασποβροχή. Σε κάθε περίπτωση, η τάση είναι ξεκάθαρη: η Σαχάρα επιστρέφει δυναμικά πάνω από την Ελλάδα.

