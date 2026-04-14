Δυτική Ελλάδα: Υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη του Πάσχα (14/4/2026) και τις επόμενες ημέρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

14 Απρ. 2026 7:21
Pelop News

Συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, διαμορφώνονται στο σκηνικό του καιρού για σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου. Παράλληλα, οι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ιδιαίτερη ένταση, αγγίζοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ημέρα θα κυλήσει με αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά, φαινόμενα που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

 Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις:

  • Δυτική Ελλάδα: 24 έως 25 βαθμοί Κελσίου.
  • Βόρεια Ελλάδα: 18 έως 20 βαθμοί Κελσίου.
  • Κεντρικά και Νότια: 21 έως 22 βαθμοί Κελσίου.
  • Κρήτη: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς.

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας στην Πάτρα και έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Το θερμόμετρο θα αγγίξει κατά τη διάρκεια της ημέρας τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή συννεφιά, θα καλύπτει τον ουρανό σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 19 βαθμούς.

Ο καιρός μέχρι το Σαββατοκύριακο

  • Τετάρτη (15/04): Επιμένει η αφρικανική σκόνη και οι ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο (έως 8 μποφόρ).

  • Πέμπτη (16/04): Γενικευμένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

  • Παρασκευή (17/04): Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα.

  • Σάββατο (18/04): Βελτίωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

