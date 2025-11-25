Σκύλος βρέθηκε ζωντανός μέσα σε τσουβάλι σε κάδο απορριμμάτων! Κτηνωδία στη Μεγαλούπολη

Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, όταν κάτοικος εντόπισε έναν σκύλο ζωντανό, μέσα σε τσουβάλι, μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Πολίτης φαίνεται να παράτησε σκυλίτσα στα σκουπίδια τυλιγμένη σε ένα τσουβάλι. Το ζώο σε άθλια κατάσταση μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο ενώ έχουν γίνει και όλες οι διαδικασίες.

Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σάββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβάλι. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σε αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκωμένο αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο», γράφει η Διονυσία Βλάχου στο Facebook.



