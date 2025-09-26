Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, επιβεβαίωσε με συγκινητικό τρόπο μια πράξη ανεκτίμητης αξίας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, την Fenway Sports Group (FSG), μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις αρχές Ιουλίου, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, ενώ ταξίδευαν στην Ισπανία για να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει της προετοιμασίας.

Ο Ζότα είχε ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου με τους «Κόκκινους» και, όπως επιβεβαίωσε ο Σλοτ σε συνέντευξη στο TNT Sports, η FSG αποφάσισε να καταβάλει το πλήρες ποσό του υπολοίπου συμβολαίου ύψους περίπου 15.5 εκατ. ευρώ, στην οικογένειά του, τη σύζυγό του, Ρούτε Καρντόσο, και τα παιδιά τους.

Αναφερόμενος στη χειρονομία των ιδιοκτητών, ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε: «Οι ιδιοκτήτες κυρίως επικρίνονται, όπως και οι προπονητές, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν αυτή την κατάσταση, πληρώνοντας στη σύζυγο και στα παιδιά του όλα τα χρήματα από το συμβόλαιο, είναι αξιέπαινος. Ίσως κάποιοι να πιστεύουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά δεν είναι στο ποδόσφαιρο».

Ο θρήνος και η στήριξη

Ο Σλοτ μίλησε επίσης για το βαθύ πένθος που επικράτησε στην πόλη και τον σύλλογο. «Η θλίψη της πόλης, αυτό είναι που κάνει για μένα τόσο ξεχωριστή τη δουλειά σε αυτόν τον σύλλογο», είπε. «Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν οι οπαδοί μετά από αυτή την τραγωδία. Πόσα λουλούδια υπήρχαν, όλα τα μνημόσυνα… σχεδόν συγκινούμαι όταν το σκέφτομαι. Είναι απίστευτο αυτό που έκαναν οι οπαδοί μας».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, Τομ Γουέρνερ, είχε προαναγγείλει τη στήριξη προς τη χήρα του ποδοσφαιριστή: «Ήταν ένα εξαιρετικό άτομο. Ήταν αγαπητός όχι επειδή ήταν ο πρώτος σκόρερ. Ήταν αγαπητός επειδή ήταν αληθινά ευγενικός».

«Ήταν αμέσως σημαντικό για εμάς να επικοινωνήσουμε με τη χήρα του και να διασφαλίσουμε ότι κατανοεί πως είμαστε μια οικογένεια. Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα φροντιστεί οικονομικά, καθώς και τα παιδιά της… Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δείξουμε ότι, ό,τι κι αν συμβεί, μας ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής, αλλά μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο ο άνθρωπος».

“The way they’ve handled this situation by paying his wife and children all the money from his contract is not normal in football” ❤️ Arne Slot couldn’t believe how Liverpool’s fans, players and owners conducted themselves after Diogo Jota’s passing 🙏 pic.twitter.com/BfPCeyw4O1 — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 26, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



