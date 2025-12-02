Σόχο: Αρπαξαν ρούχα 1 εκ. δολαρίων από κατάστημα σε χρόνο μηδέν ΒΙΝΤΕΟ

Εμπορεύματα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων αφαίρεσαν τέσσερις δράστες, τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/12/2025, από ένα πολυτελές κατάστημα ανδρικών ειδών στο Σόχο της Νέας Υόρκης, το οποίο εξυπηρετεί διάσημους πελάτες, ανάμεσά τους τον Ντρέικ και τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Η τετραμελής ομάδα διέρρηξε το κατάστημα, το οποίο δέχεται πελάτες μόνο με ραντεβού, στην οδό Spring Street γύρω στις 4:45 το πρωί και στη συνέχεια έφυγε με ένα σεντάν, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Τομ Μάκαρι, εκπρόσωπος του καταστήματος, είπε στο PIX 11 ότι οι δράστες μπήκαν από ένα παράθυρο και «ήξεραν ακριβώς τι έψαχναν».

«Ήρθαν οργανωμένοι, είχαν σχέδιο, είχαν κάποιον να παρακολουθεί απ’ έξω και είχαν και οδηγό διαφυγής», είπε. «Κάπως σαν το περιστατικό του Λούβρου, για να είμαι ειλικρινής». Στα τέλη Οκτωβρίου, τρεις δράστες με σκούτερ είχαν εισβάλει στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και είχαν αρπάξει ιστορικά κοσμήματα αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, πολλά από αυτά ανήκαν στον Ναπολέοντα Γ΄ και την οικογένειά του. Οι κλέφτες του Σόχο πήραν κυρίως «one of one», δηλαδή μοναδικά κομμάτια, και εξαφανίστηκαν μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, σύμφωνα με τον Τομ Μάκαρι, όπως αναφέρει η New York Post.

«Μπήκαν και βγήκαν σε τεσσεράμισι λεπτά», πρόσθεσε. «Ενενήντα ένα δευτερόλεπτα αργότερα, η αστυνομία ήταν εδώ. Τέσσερα λεπτά μετά, φτάσαμε κι εμείς». Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει την ομάδα να σπάει παράθυρο, να μπαίνει και να γεμίζει σακούλες με ρούχα και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Το κατάστημα είναι γεμάτο με high-end ανδρικά κομμάτια, πολλά από τα οποία ξεπερνούν τα 1.000 δολάρια, σύμφωνα με το online marketplace του καταστήματος.

«Ίσως υπάρχουν δέκα άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να επιμεληθούν τέτοια κομμάτια και να τα συνδυάσουν», είπε ο Τομ Μάκαρι. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Βίνσεντ Φεράρο, έχει δηλώσει στο PAPER Magazine ότι η εντυπωσιακή boutique του έχει προσελκύσει κορυφαίους σταρ από κάθε χώρο, από τον ράπερ Ντρέικ έως τον ηθοποιό Μαρκ Γουόλμπεργκ.

