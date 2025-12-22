«SocialWork4ALL»: Ποια είναι η εθελοντική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ

«SocialWork4ALL», η εθελοντική ομάδα αποτελούμενη από φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει την κοινωνική προσφορά, την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά.

Αυτή την περίοδο «τρέχει» μια σπουδαία δράση που αφορά στα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Πρόκειται για τον Διαγωνισμό «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ. Από τα σκίτσα θα αναδειχθούν τα τρία καλύτερα, τα οποία δύναται να γίνουν τοιχογραφίες σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.

Οι Θένια θεοδωρίδη, Παναγιώτα Ριγγινιώτη, Ευγενία Μπαλντά, Εύα Φόρτε και Βίκυ Τσιλοφύτη, μιλούν στο pelop.gr και μας συστήνουν την «SocialWork4ALL».

-Πότε και πώς γεννήθηκε η δημιουργία της εθελοντικής ομάδας «SocialWork4ALL»;

Η socialwork4all είναι η εθελοντική ομάδα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδρύθηκε το έτος 2023- 2024, κατόπιν πρωτοβουλίας τελειόφοιτων. Έχει αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο το διάστημα 2024-2025, περατώνοντας δράσεις που αφορούν διάφορους τομείς της κοινωνίας.

-Στα δυο χρόνια της «ζωής» της ομάδας μέσω ποιων δράσεων έχετε δώσει το στίγμα σας;

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εθελοντική ομάδα συνεργάστηκε με διάφορους φορείς του Δήμου Πατρών. Φορείς που αφορούν παιδιά, άτομα με αναπηρία, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και το περιβάλλον.

Η δράση που αποτέλεσε το ορόσημο για την ανάδειξη της εθελοντικής ομάδας ήταν μέσω της συνεργασίας μας με όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου. Ο τίτλος της συγκεκριμένης δράσης ήταν « Το πέρασμα της γέφυρας» και πραγματοποιήθηκε 29 Απριλίου 2025. Στόχος της ήταν η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση διαφορετικών γενεών (φοιτητές , κοινωνικοί λειτουργοί, μέλη ΚΑΠΗ ), καθώς και η σωματική άσκηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Το αποτέλεσμα της δράσης ήταν μία εντυπωσιακή διαγενεακή συνάντηση, γεμάτη διασκέδαση και ευχαρίστηση.

Μία άλλη πρωτοβουλία της Socialwork 4all ήταν η συνεργασία της με την εθελοντική ομάδα ΚΑΠΑ για τον καθαρισμό του δάσους στον Ομπλό της Πάτρας. Η ΚΑΠΑ μας προσέφερε όλα τα απαραίτητα μέσα για να πραγματοποιηθεί αυτή η δράση. Το περιβάλλον μας δίνει «ζωή», οπότε νιώσαμε χαρά, ηρεμία και ένα ζεστό συναίσθημα προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα.

-Τι επιδιώκετε μέσω της εθελοντικής δράσης της «SocialWork4ALL»;

Μέσω της SocialWork4all επιθυμούμε την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, την αλληλεγγύη και την συμμετοχή σε δράσεις που κάνουν την διαφορά. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην κοινωνική ευημερία μέσω κοινωνικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενισχύοντας την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας.

-Αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζεται δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια και εάν ναι ποιες;

Η εξισορρόπηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων και της οργάνωσης και συμμετοχής στις δράσεις της ομάδας αποδεικνύεται αρκετά απαιτητική ιδιαίτερα για τους φοιτητές του 4ου έτους, οι οποίοι οφείλουν να ολοκληρώσουν και την πρακτική τους άσκηση. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία και η συνεργασία με πολλαπλούς φορείς και οργανώσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία.

-Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, πείτε μας γι’ αυτό.

Ο διαγωνισμός «Ζωγραφίζω- Αποστιγματίζω» σε συνεργασία με την ΠΟΜΑμεΑ, την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής και Νοτίων Ιονίων Νήσων, ξεκίνησε κατόπιν συνομιλίας του κ. Μέντη και του κ. Χαροκόπου, πρόεδρος της ομοσπονδίας και μεταφέρθηκε στην εθελοντική ομάδα.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αντικρούσει τα στερεότυπα, να ενισχύσει θετικές στάσεις και να προωθήσει την συμπερίληψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Προωθεί την αύξηση της ορατότητας για τα άτομα με αναπηρία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Σε αυτόν μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί, είτε ατομικά είτε συλλογικά και να παραθέσει ένα σκίτσο. Όλα τα σκίτσα θα αξιολογηθούν από μία ειδική επιτροπή που θα αποτελείτε από έναν Κοινωνικό Λειτουργό, ένα Ψυχολόγο και ένα άτομο με αναπηρία. Από αυτά θα αναδειχθούν τα τρία καλύτερα, τα οποία δύναται να γίνουν τοιχογραφίες σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.

-Τι σχεδιάζετε για το μέλλον;

Η εθελοντική μας ομάδα έχει πολλαπλές δράσεις που « τρέχουν » αυτή την περίοδο με ένα εορταστικό ύφος, καθώς θα συνεργαστούμε με το Φωτεινό Αστέρι, μία εθελοντική οργάνωση που έχει στόχο την υποστήριξη άπορων οικογενειών με παιδιά κάτω των 18 ετών, για τον στολισμό του χώρου και μαγειρική με τα παιδιά. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε και με τον Φάρο, ΚοιΣΠΕ σε εργαστήρι κατασκευών που θα αξιοποιηθούν σε Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Επιπλέον, η SocialWork 4ALL σκοπεύει να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στην διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας.

– Υπάρχει συμμετοχή εθελοντών;

Η ομάδα αποτελείται από 60 ενεργούς φοιτητές και 25 απόφοιτους του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Άτομα και από τις δύο αναφερόμενες κατηγορίες εθελοντών συμμετέχουν ενεργά, τόσο στις ίδιες τις δράσεις, όσο και στον σχεδιασμό και την διάχυσή τους στην κοινότητα.

-Εκτός από φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕπΕΚΕ μπορεί να γίνει κάποιος άλλος μέλος σας; εάν όχι γιατί;

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που ανοίξαμε τις εγγραφές σε όλα τα έτη και στην κατεύθυνση των εκπαιδευτικών. Προς το παρόν δεν δεχόμαστε εγγραφές από άτομα εκτός του τμήματος, καθώς πρόσφατη ίδρυση και επέκταση της ομάδας απαιτεί ένα προσεκτικό χειρισμό. Όμως, θα χαρούμε στο μέλλον να αποκτήσουμε την ικανότητα ενσωμάτωσης και διαχείρισης ατόμων της κοινότητας στην SocialWork 4ALL.

