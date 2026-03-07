Σοφία Μητσοτάκη: Διαψεύδει δημοσίευμα για ιδιωτικό τζετ – «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»

Με έντονο τρόπο απάντησε η Σοφία Μητσοτάκη σε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι επέστρεψε από το Ντουμπάι στην Ελλάδα με ιδιωτικό τζετ αξίας 50.000 ευρώ, κάνοντας λόγο για ανακριβείς πληροφορίες και fake news.

07 Μαρ. 2026 14:36
Την έντονη αντίδραση της Σοφίας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση. Η κόρη του πρωθυπουργού διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, εξηγώντας ότι ταξίδεψε με προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean μαζί με άλλους Έλληνες.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε σε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η επιστροφή της από το Ντουμπάι στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό τζετ και κόστισε περίπου 50.000 ευρώ.

Στην ανάρτησή της διαψεύδει κατηγορηματικά την πληροφορία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη διάδοση, όπως αναφέρει, ανυπόστατων πληροφοριών.

Η ίδια εξηγεί ότι το τελευταίο διάστημα εργάζεται στο Ντουμπάι και ότι επέστρεψε στην Ελλάδα με προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν, μαζί με άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στη χώρα.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη πτήση ήταν η πέμπτη που πραγματοποιήθηκε για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από την ευρύτερη περιοχή.

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προσθέτει ότι η πτήση στην οποία επέβαινε ήταν κανονική πτήση επαναπατρισμού και όχι ιδιωτική.

Στην ανάρτησή της εκφράζει επίσης την έντονη ενόχλησή της για τη διάδοση του συγκεκριμένου ισχυρισμού, τονίζοντας:
«Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες».

Κλείνοντας, σημειώνει ότι εάν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχε ήδη κινηθεί νομικά, προσθέτοντας: «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

