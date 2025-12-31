Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Μία εφιαλτική εμπειρία φαίνεται ότι είχε μία 13χρονη λίγο πριν την Πρωτοχρονιά όταν μετά από χρήση χασίς κατέρρευσε και την εντόπισε η μητέρα της χάρη στο smartwatch που φορούσε και αποκάλυψε το στίγμα της.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η 13χρονη μεταφέρθηκε το απόγευμα της 30ης Δεκέμβρη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» σε άσχημη κατάσταση, καταγγέλλοντας απόπειρα βιασμού σε βάρος της.

Η ανήλικη φέρεται μαζί με συνομήλικη φίλη της να συνάντησαν νεαρούς και να έκαναν όλοι μαζί χρήση χασίς. Η 13χρονη κατέρρευσε και η εισαγωγή της στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών ήταν αναγκαία. Εκεί αποκαλύφθηκαν στοιχεία για το πώς βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση και για τα κενά μνήμης που έχει.

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν οδήγησαν στην απόφαση η ανήλικη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής για να δουν πώς θα χειριστούν τα γεγονότα και τους εμπλεκόμενους.

