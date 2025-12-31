Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής για να δουν πώς θα χειριστούν τα γεγονότα και τους εμπλεκόμενους.

Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»
31 Δεκ. 2025 20:39
Pelop News

Μία εφιαλτική εμπειρία φαίνεται ότι είχε μία 13χρονη λίγο πριν την Πρωτοχρονιά όταν μετά από χρήση χασίς κατέρρευσε και την εντόπισε η μητέρα της χάρη στο smartwatch που φορούσε και αποκάλυψε το στίγμα της.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η 13χρονη μεταφέρθηκε το απόγευμα της 30ης Δεκέμβρη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» σε άσχημη κατάσταση, καταγγέλλοντας απόπειρα βιασμού σε βάρος της.

Η ανήλικη φέρεται μαζί με συνομήλικη φίλη της να συνάντησαν νεαρούς και να έκαναν όλοι μαζί χρήση χασίς. Η 13χρονη κατέρρευσε και η εισαγωγή της στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών ήταν αναγκαία. Εκεί αποκαλύφθηκαν στοιχεία για το πώς βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση και για τα κενά μνήμης που έχει.

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν οδήγησαν στην απόφαση η ανήλικη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής για να δουν πώς θα χειριστούν τα γεγονότα και τους εμπλεκόμενους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτά τα τρία ζώδια θα «αναγεννηθούν» το 2026
22:52 Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη
22:39 Η Γαλλία εξετάζει το μπλοκάρισμα των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά
22:26 ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια τον Ιανουάριο παρά την άνοδο στην χονδρική
22:11 Ρόδι: Το κόκκινο φρούτο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία
21:52 ΒΙΝΤΕΟ οι 4 καθημερινές ασκήσεις που σας κρατούν πιο δυνατούς μετά τα 60
21:40 Gmail: Σημαντικές αλλαγές το 2026, ποιες λειτουργίες που καταργούνται
21:28 Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά για την «Μεγάλη Χίμαιρα»: στο ERTFLIX
21:14 Οι αναρτήσεις του ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, από το νοσοκομείο
21:00 ΒΙΝΤΕΟ οι έξι ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν στους κινηματογράφους το 2026
20:49 To Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
20:39 Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»
20:28 ΗΠΑ: Διευθύνων σύμβουλος έγινε «Αγιος Βασίλης» για τους εργαζόμενους, χάρισε απίστευτο ποσό
20:18 Ρεβεγιόν στο γήπεδο για τους παίκτες της Ολυμπιάδας
20:09 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου
19:58 Πάτρα: Οι πολίτες γέμισαν το κέντρο για τα τελευταία ψώνια
19:50 Πρόταση να γίνει στο Μεσολόγγι η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου
19:40 Κ. Ζαφειράκη: «Νιώθω ξανά γεμάτη μέσα στο νερό»
19:30 Τα 7+1 πράγματα που πρέπει να κάνετε  την πρώτη ημέρα του χρόνου
19:19 Δείτε σε ποια νησιά ο ΦΠΑ θα είναι μειωμένος κατά 30%
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ