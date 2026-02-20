Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα

Η καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων συνεχίζει να επηρεάζεται έντονα από την ακρίβεια, με το 92% των νοικοκυριών να δηλώνει οικονομικές δυσκολίες λόγω των υψηλών τιμών στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι:

Ένας στους δύο καταναλωτές (50%) αγοράζει λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα.

4 στους 10 (40%) περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία .

. 2 στους 10 (20%) αναβάλλουν ή ακυρώνουν αγορές.

1 στους 10 (10%) δηλώνει ότι δεν επαρκούν τα χρήματα ούτε για τα βασικά αγαθά.

Περιορισμοί σε βασικές κατηγορίες λόγω ακρίβειας

Η έρευνα καταγράφει σημαντική μείωση κατανάλωσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά:

Κρέας: 45% (από 36%)

Συσκευασμένα/τυποποιημένα τρόφιμα: 42% (από 26%)

Απορρυπαντικά: 29% (από 15%)

Είδη προσωπικής υγιεινής/φροντίδας: 19% (από 14%)

Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά): 20% (από 18%)

Ψωμί και αρτοσκευάσματα: 24% (από 11%)

Οινοπνευματώδη: 62%

Ντελίβερι: 75%

Θέρμανση: 39%

Ηλεκτρικό ρεύμα: 40%

Ταβέρνες/εστιατόρια: 71%

Στροφή σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Σχεδόν 4 στα 10 προϊόντα (40%) που αγοράζονται στα σούπερ μάρκετ είναι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχή χρονιά. Η ικανοποίηση από αυτά τα προϊόντα είναι υψηλή: το 58% των καταναλωτών δηλώνει πολύ ικανοποιημένο ή ικανοποιημένο, ενώ μόνο το 6% δυσαρεστημένο (36% ουδέτερο).

Σε σύγκριση με επώνυμα προϊόντα:

Τιμή: 74% τα θεωρούν καλύτερα.

Ποιότητα: 55% ίδια, 17% ανώτερη, 28% χειρότερη.

Συσκευασία: 52% εφάμιλλη, 39% χειρότερη, 9% καλύτερη.

Συνολική αποτίμηση: 59% ίδια, 16% καλύτερα/πολύ καλύτερα, 25% χειρότερα/πολύ χειρότερα.

Συνολικά, σχεδόν το 75% των καταναλωτών θεωρεί τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ισοδύναμα ή καλύτερα, δείχνοντας ότι έχουν ωριμάσει πλήρως στην ελληνική αγορά.

Μόνο το 39% των καταναλωτών έχει προαποφασίσει τη μάρκα από πριν (το χαμηλότερο ποσοστό σε 21 χρόνια έρευνας), ενώ το 61% αποφασίζει επί τόπου στο κατάστημα, συγκρίνοντας εναλλακτικές για εξοικονόμηση. Επιπλέον, 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση το 2026 θα είναι ίδια ή χειρότερη.

