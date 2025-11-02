Σοκ: ο ευρωλιγκάτος ρέφερι Ούρος Νίκολιτς κατηγορείται και για συμμετοχή σε φόνο!

Κατηγορείται για συμμετοχή στον σχεδιασμό της δολοφονίας του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστού οπαδού της Παρτιζάν με το προσωνύμιο «Αλίμπεγκ»

02 Νοέ. 2025 14:56
Pelop News

Ο 40χρονος διαιτητής μπάσκετ Ούρος Νίκολιτς, που συνελήφθη μαζί με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Vračarci», στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας και της εισαγγελίας της Σερβίας για το οργανωμένο έγκλημα, κατηγορείται και για εμπλοκή σε υπόθεση δολοφονίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Blic», ο Νίκολιτς κατηγορείται για συμμετοχή στον σχεδιασμό της δολοφονίας του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστού οπαδού της Παρτιζάν με το προσωνύμιο «Αλίμπεγκ». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση προσπάθησε τρεις φορές να δολοφονήσει τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς.

Η σύλληψη του Νίκολιτς έγινε στις 22 Οκτωβρίου, καθώς θεωρείται ένας από τους βασικούς συνεργούς της οργάνωσης «Vračarci». Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του μεγάλο χρηματικό ποσό – περίπου 250.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τις κατηγορίες για κατοχή και φύλαξη χρημάτων του εγκληματικού κυκλώματος, ο Νίκολιτς κατηγορείται για πολύ σοβαρότερα αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας και ηθική αυτουργία, τα οποία φέρεται να διέπραξε σε συνεργασία με τον Ούρος Πίπερσκι, έναν από τους ηγέτες της ομάδας.

«Υπάρχουν υποψίες πως οι δύο τους σχεδίαζαν να σκοτώσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, οπαδό της Παρτιζάν, τον Ιανουάριο του 2020», αναφέρει πηγή της «Blic».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Νίκολιτς διατηρούσε στενή επικοινωνία με τον Στραχίνια Μ., ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Αλαϊμπέγκοβιτς το 2020. Ο Στραχίνια φέρεται να ενημέρωνε τον Νίκολιτς για κάθε στάδιο του σχεδίου: πού και πότε θα γίνει η επίθεση, ποιο θα είναι το σημείο διαφυγής και πού θα κρυφτεί μετά. Ο Νίκολιτς θεωρείται ο βασικός σύνδεσμος με τον φερόμενο δράστη.

Υπενθυμίζεται πως ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Ντράγκαν Βασίλιεβιτς, ανακοίνωσε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σε συνεργασία με την Europol και την Eurojust, προχώρησε σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις σύλληψης, στις οποίες συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα στη Σερβία και στο εξωτερικό.
