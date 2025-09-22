Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!

Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
22 Σεπ. 2025 21:53
Pelop News

Αγοράκι τριών χρονών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ .

«Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»

Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/9 και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρχικά μεταφέρθηκε το αγοράκι , το 3χρονο παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα και βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου όμως διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones
23:37 Τι ισχύει για τον καρκίνο παχέος εντέρου, το χάπι που μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο υποτροπής
23:21 «Με πέρασαν για dealer», ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πώς το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
22:57 Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22:56 Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης
22:49 Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
22:45 «Είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή»
22:31 Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!
22:23 «Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της»
22:13 Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22:02 Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»
21:53 Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
21:42 Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου
21:31 Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
21:20 Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων
21:10 «Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!
21:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύει στην «Π»: «Ο Σημίτης μάς οδήγησε στα μνημόνια»
20:46 «Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»
20:38 Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!
20:35 SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ