Σοκ στα Πατήσια: Δασωληνωμένο βρέφος μετά από έκθεση σε ναρκωτικά

Σοβαρή είναι η κατάσταση ενός βρέφους ενός έτους, το οποίο υπέστη σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από έκθεση σε ναρκωτικά που φέρεται να κάπνισε δίπλα του ο 27χρονος πατέρας του.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο (11/10) σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου αστυνομικοί βρήκαν το παιδί αναίσθητο. Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Ο πατέρας, 27 ετών και υπήκοος Αιγύπτου, συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί εκτέθηκε στα ναρκωτικά την προηγούμενη ημέρα, ενώ ο πατέρας τα είχε καπνίσει στο σπίτι παρουσία του βρέφους.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού.

