Σοκ στη Λαμία: Καθηγήτρια πέθανε μπροστά στους συναδέλφους της μέσα στο σχολείο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Λαμίας, όταν μια 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε αιφνιδίως στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της.

Σύμφωνα με το LamiaNow.gr, η γυναίκα σωριάστηκε ξαφνικά, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ανακοπή καρδιάς. Συνάδελφός της, παρά το σοκ, προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, καθώς βρισκόταν ήδη κοντά στο σχολείο.

Η 60χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα, κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης εκπαιδευτικού θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



