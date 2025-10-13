Σοκ στη Ρόδο: 62χρονος προσέφερε χρήματα σε 7χρονη για να τη φωτογραφίσει

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από νέο περιστατικό ασέλγειας που αποκαλύφθηκε σε χωριό της δυτικής πλευράς του νησιού.

Σύμφωνα με καταγγελίες, τρία παιδιά έκαναν χειροτεχνία έξω από το σπίτι ενός 62χρονου για σχολικό project, όταν ο άνδρας προσέγγισε ένα από τα κορίτσια, το έβαλε μέσα στο σπίτι και προσπάθησε να το φωτογραφίσει, προσφέροντάς του πέντε ευρώ.

Η παρέμβαση των άλλων παιδιών και μίας γειτόνισσας οδήγησε το κοριτσάκι να βγει από το σπίτι και να επιστρέψει στην οικογένειά του, παραδίδοντας τα πέντε ευρώ στη μητέρα του. Η γυναίκα διερεύνησε την προέλευση του χρήματος και το παιδί αποκάλυψε το περιστατικό.

Η μητέρα της 7χρονης κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και ο άνδρας συνελήφθη. Λόγω παρέλευσης αυτοφώρου αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ενώ έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Το παιδί εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Στο μεταξύ, τα άλλα κορίτσια της οικογένειας, που είναι πλέον ενήλικες κατήγγειλαν ότι είχαν βιώσει παρόμοια περιστατικά από τον ίδιο άνδρα όταν ήταν παιδιά, χωρίς όμως αυτά να πάρουν τότε έκταση.

