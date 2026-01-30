Σοκ στις Σέρρες: Στον εισαγγελέα 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας 56χρονος στις Σέρρες, μετά από καταγγελία 78χρονης, κατάκοιτης γυναίκας, ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από συγγενικό της πρόσωπο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

30 Ιαν. 2026 12:16
Pelop News

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (30/1) ένας 56χρονος στις Σέρρες, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές.

Όπως αναφέρεται, η 78χρονη κατήγγειλε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Αμέσως μετά, η κόρη της ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σε βάρος του 56χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης.

