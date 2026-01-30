Σοκ στις Σέρρες: Στον εισαγγελέα 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (30/1) ένας 56χρονος στις Σέρρες, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές.

Όπως αναφέρεται, η 78χρονη κατήγγειλε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Αμέσως μετά, η κόρη της ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σε βάρος του 56χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



