Σοκ στο Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος σε παιδική χαρά, πρότεινε χρήματα σε 16χρονη για ερωτική συνεύρεση

Άμεση επέμβαση της Άμεσης Δράσης μετά από κλήση φίλου της

04 Δεκ. 2025 9:24
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε παιδική χαρά στο Ίλιον, με δράστη έναν 89χρονο άνδρα ο οποίος και συνελήφθη επιτόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:30, ο ηλικιωμένος πλησίασε 16χρονη που καθόταν μόνη της σε παγκάκι στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος. Αρχικά τη φίλησε στο μάγουλο, στη συνέχεια τη θώπευσε στον μηρό και κατόπιν της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανήλικη πανικοβλήθηκε, απομακρύνθηκε και ειδοποίησε φίλο της που βρισκόταν κοντά. Ο νεαρός κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση, αστυνομικοί της οποίας έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

