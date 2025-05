Σοκ στο Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στους πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο περιστατικό στο Λίβερπουλ. Αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους την ώρα των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ένας άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη βρετανική πόλη.

Οι εικόνες από το Λίβερπουλ «είναι τρομακτικές», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ που ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν ή επλήγησαν. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να», είπε ακόμη.

«Ήμασταν μέσα στο πλήθος και δεν είχαμε κανέναν έλεγχο για το πού θα βρισκόμασταν, επειδή ήταν πολύ στενός ο δρόμος», είπε στη Βρετανική εφημερίδα ο Χάρι Ρασίντ που ήταν στο πλήθος με τη σύζυγο και τις κόρες του. Στη συνέχεια πρόσθεσε: Το όχημα ήρθε στα δεξιά μας. Εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα από ένα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν σταθμευμένο. Το όχημα απλά ανέβηκε από τα δεξιά και απλά έπεσε πάνω σε όλους τους ανθρώπους στο πλάι μας. Ήταν εξαιρετικά γρήγορο. Αρχικά, ακούσαμε μόνο το ποπ, ποπ, ποπ των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από το καπό ενός αυτοκινήτου. Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα, πιθανώς για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τότε το πλήθος που βρισκόταν λίγο πιο πίσω άρχισε να ορμάει πάνω του προσπαθώντας να σπάσει τα παράθυρά του. Αλλά μετά πάτησε ξανά το πόδι του και απλά πέρασε μέσα από τους υπόλοιπους, συνέχισε να προχωράει. Ήταν φρικτό. Μπορούσες να ακούσεις τα χτυπήματα καθώς περνούσε πάνω από τους ανθρώπους. Φαινόταν ξεκάθαρα σκόπιμο. Ήταν απλοί οπαδοί που πήγαιναν να απολαύσουν την παρέλαση».

A car rammed into a crowd of people in Liverpool during Liverpool FC’s victory parade. pic.twitter.com/sbl0mJe8mF — Clash Report (@clashreport) May 26, 2025

Breaking 🚨: A car rammed into crowds of people in Liverpool! . Aftermath of the attack in Liverpool.pic.twitter.com/NLSLLwO60q — Hajji Wayne Conley 🇮🇪☝️ (@BigWayneConley) May 26, 2025

