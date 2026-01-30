Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Αναπάντητα παραμένουν τα αίτια για τον αιφνίδιο θάνατο ενός 5χρονου στην Αλεξανδρούπολη, που μεταφέρθηκε την Πέμπτη (29/1/2026) χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο του Διδυμότειχου, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ιατροδικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα αναμένεται να δώσει απαντήσεις, καθώς –όπως αναφέρεται– ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε αρχικά να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής θεωρούνται καθοριστικά, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Την ίδια στιγμή, στην περιοχή κυριαρχεί ο πόνος και η αγωνία της οικογένειας, αλλά και η αναμονή για την επίσημη εξήγηση. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το παιδί, λίγες ημέρες πριν καταρρεύσει, είχε εμφανίσει συμπτώματα γρίπης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει –μέχρι στιγμής– επίσημη σύνδεση με την αιτία θανάτου.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στο Διδυμότειχο και στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, προκαλώντας συγκίνηση και σοκ, καθώς οι γονείς του παιδιού είναι στρατιωτικοί, γνωστοί στην τοπική κοινωνία, με καταγωγή από την περιοχή και υπηρεσία στον Έβρο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, το μόνο βέβαιο είναι το βάρος που αφήνει πίσω της η απώλεια ενός παιδιού, με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία να περιμένουν τις απαντήσεις που θα φωτίσουν την αιτία της τραγωδίας.

