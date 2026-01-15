Σόκαρε στο Ευρωκοινοβούλιο η 20χρονη κόρη δολοφονημένης γυναίκας στο Μενίδι: Αφέθηκε ώρες με μαχαίρι στην κοιλιά

Φορτισμένη εμφανίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 20χρονη Ντανάι Τζέσικα (Στεφανία), μιλώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Ενκελέιντα, που δολοφονήθηκε στον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της Ντανάι Τζέσικα, που τη σκότωσε με 17 μαχαιριές.

«Σήμερα βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω», ανέφερε η Ντανάι Τζέσικα, που μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο της μητέρας της από τον πατέρα της σε εκδήλωση με τίτλο «Γυναικοκτονίες: 8+1 Ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που διοργάνωσε και συντόνισε ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

Η Ενκελέιντα δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου με 17 μαχαιριές. «Αφέθηκε εκεί για ώρες με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά της» είπε η 20χρονη, που μετά τη δολοφονία ανέλαβε τον ρόλο του γονέα και για τον ανήλικο αδελφό της. «Τι θα είχε γίνει αν κάποιος την είχε ενημερώσει; Ίσως τώρα η μητέρα μου να ζούσε», πρόσθεσε.

Πριν δολοφονηθεί, η Ενκελέιντα είχε καταγγείλει επανειλημμένα τις απειλές που δεχόταν στην αστυνομία και στη Δικαιοσύνη. «Φοβόταν και το είπε πολλές φορές. Το είπε στην αστυνομία, το είπε στη δικαιοσύνη. Είχε καταγγείλει αυτόν τον άνθρωπο όχι μία, αλλά τρεις φορές», είπε. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές Αρχές την καθησύχαζαν, λέγοντάς της πως «δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση» και ότι απλώς θα καταγραφεί το περιστατικό.

Ωστόσο, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. «Την προηγούμενη ημέρα εκδικαζόταν το αυτόφωρο για την υπόθεσή της. Η μητέρα μου δεν ενημερώθηκε ποτέ. Δεν ήξερε ότι υπήρχε ενεργή δικαστική διαδικασία, δεν ήξερε αν εκείνος ήταν ελεύθερος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πήγε να κοιμηθεί χωρίς να ξέρει ότι ήταν η τελευταία της μέρα».

«Δεν της παρείχαν ουσιαστική ασφάλεια»

Η 20χρονη μίλησε για ελλείψεις στο σύστημα προστασίας. «Της μίλησαν για διαδικασίες, για δομές, για κουμπιά πανικού, αλλά ποτέ δεν της παρείχαν ουσιαστική ασφάλεια», ανέφερε.

Οι καταγγελίες δεν συνοδεύονταν από αξιολόγηση κινδύνου, ενημέρωση του θύματος και άμεση προστασία. Ως εκ τούτου, δεν αρκούν.

Στην ομιλία της έκανε λόγο για δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω καταγωγής και εθνικότητας, ζητώντας θεσμική και οικονομική στήριξη για τα παιδιά των θυμάτων έμφυλης βίας.

«Τα παιδιά των γυναικοκτονιών δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι και αυτά θύματα», είπε και ζήτησε την υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ενιαία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και άμεση εφαρμογή προστατευτικών μέτρων όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες.

