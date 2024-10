Σοκαριστική η περιγραφή κοπέλας που επέζησε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ

Έτρεχε τρομοκρατημένη να ξεφύγει από τους τρομοκράτες που χτύπησαν το φεστιβάλ Nova σφαγιάζοντας νεαρούς που διασκέδαζαν ανέμελοι.

Η Vlada Patapov έγινε γνωστή ως η «κοπέλα με τα κόκκινα» αφού οι κάμερες την κατέγραψαν να φεύγει τρομοκρατημένη καθώς ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, σφάζοντας περισσότερους από 360 παρευρισκόμενους και παίρνοντας 40 άτομα ως ομήρους. Η μοίρα της παρέμεινε άγνωστη μετά το τρομακτικό στιγμιότυπο.

Για εβδομάδες ο κόσμος αναρωτιόταν αν τα κατάφερε – αν ήταν ζωντανή ή νεκρή – μέχρι που εντοπίστηκε και έγινε γνωστή η ιστορία της σε αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail. Τώρα, ένα χρόνο μετά, η Ουκρανή, μητέρα ενός παιδιού, άφησε στην άκρη την προσωπική της θλίψη για να μιλήσει για τα γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή της για πάντα και τη στοιχειώνουν μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στo βρετανικό μέσο ενημέρωσης, η κοπέλα δήλωσε: «Αν είχα μια ευχή, θα ήταν να ήξερα και να μπορούσα να είχα πει σε όλους στο φεστιβάλ μία ώρα πριν από την επίθεση της Χαμάς ότι κάτι θα συνέβαινε, τότε όλοι θα μπορούσαν να είχαν ξεφύγει. Εγώ επέζησα, αλλά άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Το σκέφτομαι αυτό. Βαραίνει το μυαλό μου. Ένα χρόνο μετά, είμαι ακόμα τραυματισμένη ψυχικά από αυτό που συνέβη. ‘Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική όπως και πολλοί άλλοι που ήταν εκεί και βρίσκω ότι το να μιλάω με ανθρώπους με βοηθάει να αντιμετωπίσω αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα», τόνισε.

«Αλλά μερικές φορές σκέφτομαι ποιος μπορεί να με βοηθήσει όταν όλα αυτά συμβαίνουν ακόμα γύρω μας και ο φόβος είναι ακόμα εδώ και είναι ακόμα αληθινός».

Young Israelis keep amazing me with their bravery. (They shame their Western peers.)

Vlada Patapov became an icon by being in the foreground of a clip of stampeding revelers as Hamas barbarians closed in.

“I am just happy that this symbolic picture is of a girl that survived.” pic.twitter.com/fBsjJqE0Ji

— Saul Sadka (@Saul_Sadka) April 3, 2024