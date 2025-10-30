Σοκαριστικό τροχαίο στον Πειραιά: Διασωληνωμένη η ηλικιωμένη που την παρέσυρε λεωφορείο

Η ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε κατά την προσπάθεια επιβίβασης σε λεωφορείο στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη

30 Οκτ. 2025 23:10
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια 72χρονη γυναίκα την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο όχημα.

Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο

Η άτυχη ηλικιωμένη υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αττικόν». Σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρικές πληροφορίες, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της.

 
