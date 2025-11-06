Σομαλία: Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ, άνοιξαν πυρ!

Στα ανοιχτά της Σομαλίας πραγματοποιήθηκε σήμερα (6/11/2025) πειρατεία σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Τραμπ: Υποδέχεται τους ηγέτες των 5 πρώην σοβιετικών δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ, HELLAS APHRODITE, με 24 μέλη πλήρωμα είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προ τριών ημερών είχε γίνει απόπειρα αλλά είχε αποτραπεί χάρη σε ένοπλους φρουρούς άλλου πλοίου.

UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25 Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



