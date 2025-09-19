Σωματείο Φροντίζω – Πάτρα: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer 2025

Στο πλαίσιο του Σεπτεμβρίου, Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer το Σωματείο Φροντίζω υλοποίει μια σειρά από δράσεις, στην Πάτρα, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

19 Σεπ. 2025 10:21
Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι παγκοσμίως αφιερωμένος στην νόσο Alzheimer, μια ασθένεια που θεωρείται η μάστιγα του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο του Σεπτεμβρίου, Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer το σωματείο Φροντίζω υλοποίει μια σειρά από δράσεις, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την νόσο η οποία έχει τίτλο «Ρωτάω-Μαθαίνω-Ενημερώνομαι για το…. Alzheimer».

Την Τρίτη 23/09/2025, από το πρωί οι επαγγελματίες του σωματείου Φροντίζω θα έχουν στήσει ενημερωτικά περίπτερα στο κέντρο της Πάτρας, στην Πλατεία Γεωργίου και στον πεζόδρομο μεταξύ Ρήγα Φεραίου και Αγίου Νικολάου, όπου θα μοιράζουν υλικό και θα έρχονται σε επικοινωνία με τους διερχόμενους πολίτες.

Επίσης το πρωί από τις 10.00 μέχρι τις 14.00 καθηγητές και φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και μέλη του Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, θα πραγματοποιήσουν, στην πλατεία Γεωργίου, αξιολογήσεις λειτουργικής και σωματικής κατάστασης, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας μεταξύ 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθούν, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας των Παιδικών Χωριών SOS, διαγενεακές δραστηριότητες μεταξύ παιδιών και ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας του Φροντίζω καθώς και άλλες μουσικοκινητικές δράσεις.

Παράλληλα την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συμβολικός περίπατος (Memory Walk), με τη συμμετοχή ηλικιωμένων, οικογενειακών φροντιστών και παιδιών, με εκκίνηση τις οδούς Γούναρη & Ρήγα Φεραίου και κατάληξη στην Πλατεία Γεωργίου.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου το Φροντίζω σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ InterMediakt, θα διοργανώσουν ενημερωτική εκδήλωση (multiplier event), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Risksafe με τίτλο: «Ενδυναμώνοντας Ηλικιωμένους & Φροντιστές» στις 18.00, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events (Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα).

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό θα έχει την ευκαιρία, να ενημερωθεί για νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την σωστή φροντίδα και ενδυνάμωση ηλικιωμένων, ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους καθώς και να κάνει ερωτήσεις στους ειδικούς για πρακτικά ζητήματα φροντίδας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης https://tinyurl.com/8fw9nn2b

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610240242 ή στο info@frodizo.gr

Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Πάτρας των Παιδικών Χωριών SOS, το Τμήμα Φυσιοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών, το τμήμα Νευρολογικής Φυσιοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών καθώς και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων
