Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου

Η σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στα Πευκάκια, στον Βόλο.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου
02 Ιαν. 2026 11:44
Pelop News

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, Πευκάκια στο λιμάνι του Βόλου το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς Πέμπτη 1/02/2026, σημάνοντας την κινητοποίηση του Λιμενικού.

Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, taxydromos.gr.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:18 Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά
13:10 Καματερό: Σύλληψη 21χρονου για αρπαγή και εκβίαση
13:08 Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Θα κόψουμε το χέρι σε όποιον παρέμβει»
13:00 Το ηφαίστειο «Αίτνα» βρυχάται, νέες εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ
12:53 Οι πρώτες μάχες του 2026 στην Α2 Εθνική, ξεχωρίζει το Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα
12:45 Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης
12:38 ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε και άλλο το ποσοστό ανεργίας
12:30 Παναχαϊκή: Και δύο τέτοιους να πάρει, μια χαρά θα είναι…
12:23 Αργουν να ανοίξουν οι πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
12:15 Χαμηλώνουν τα όρια, αυξάνονται τα πρόστιμα, τι δηλώνει ο διοικητής τη Τροχαίας Πατρών
12:07 Καρπενήσι: Ιδανική επιλογή για εορταστική απόδραση
11:59 Αιώνιοι φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση διαγραφής, σβήστηκαν 308.605 άτομα
11:52 Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:50 Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία του 2025
11:49 Δείτε ποιος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έκλεισε έναν αιώνα ζωής! ΒΙΝΤΕΟ
11:44 Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου
11:40 Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο
11:36 Μίνι αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ-Αυτοψία από Πελετίδη στις 8/1
11:29 Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Θέμα χρόνου να ξεκινήσει η παραγωγή του… ιπταμένου αυτοκινήτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ