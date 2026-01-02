Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, Πευκάκια στο λιμάνι του Βόλου το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς Πέμπτη 1/02/2026, σημάνοντας την κινητοποίηση του Λιμενικού.

Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, taxydromos.gr.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

