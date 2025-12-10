Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Παραλία Πατρών

Εντός του σπιτιού του εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στην Παραλία Πατρών, το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025.

Η «αποκάλυψη» του συμβάντος έγινε όταν γείτονας του κάλεσε την Αστυνομία, καθώς είχε ημέρες να δει τον άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, αφού άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, τον βρήκαν νεκρό. Διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου.

