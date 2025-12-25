Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα

Η κυρία Τριανταφύλλου μίλησε ανήμερα των Χριστουγέννων στην ΕΡΤ λέγοντας πως πλέον «έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο».

Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
25 Δεκ. 2025 13:34
Pelop News

Για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια μίλησε μεταξύ άλλων η γνωστή συγγραφέας, Σώτη Τριανταφύλλου η οποία έκανε λόγο για μία κατάσταση στην οποία «δεν υπάρχει πλέον ο μέσος όρος» ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ακαδημαϊκή πίεση.

Η κυρία Τριανταφύλλου μίλησε ανήμερα των Χριστουγέννων στην ΕΡΤ λέγοντας πως πλέον «έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο». Η συζήτηση πήρε αυτήν την κατεύθυνση αφότου αποκάλυψε πως και η ίδια σπουδάζει εδώ και 1,5 χρόνο για τρίτη φορά στο ΕΚΠΑ. Περιγράφοντας το επίπεδο των φοιτητών, η συγγραφέας είπε πως πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί, «αυτοί που τρέχουν πολύ γρήγορα» και από την άλλη υπάρχει το χάος, η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα, δηλαδή δεν έχει ούτε τις βασικές γνώσεις.

Παράλληλα μίλησε για το ότι θα έπρεπε σταδιακά να καταργηθεί η είσοδος στα Πανεπιστήμια με τον τρόπο που γίνεται τώρα και να μπορεί κάποιος να εισέρχεται με τον βαθμό του απολυτηρίου του. «Μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι που δεν έχουν τα φόντα, οι εξετάσεις είναι πολύ εύκολες, μερικές φορές προσχηματικές, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και ακαδημαϊκή πίεση για να προσπαθήσεις περισσότερο» είπε η κυρία Τριανταφύλλου και συμπλήρωσε πως έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:34 Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
13:21 Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα: Ένα παιδί και ένα σκυλί θυμίζουν πως «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
13:09 Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και παρασύρθηκε από άλλο όχημα
12:57 Τζένη Μπότση: «Δεν ήθελα να πω “χωριάτισσα” τη Βάνα Μπάρμπα, τους έλεγα να αλλάξουμε την ατάκα»
12:44 Νέο ουκρανικό σχέδιο ειρήνης: Γιατί η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική στα 20 σημεία Ζελένσκι
12:31 Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γιατί η χοληστερόλη δεν αρκεί πια – Ποιοι δείκτες λένε την αλήθεια
12:18 Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα
12:07 Τουρκία: 115 συλλήψεις μελών του ISIS που ετοίμαζαν επιθέσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
11:59 Ο ΟΣΕ εξετάζει σύνδεση με το λιμάνι του Αιγίου
11:48 Κυβερνητικό σχέδιο 18 μηνών: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 16,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας
11:37 Πτώση αεροπλάνου στην Τουρκία: Χωριό γλίτωσε την τραγωδία για μόλις 30 δευτερόλεπτα
11:26 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες
11:17 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
11:05 Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην Άγκυρα: «Σάπια τα αεροσκάφη»
10:56 Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
10:45 Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»
10:35 Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τα παραπεμπτικά καρδιαγγειακού ελέγχου – Ξεκίνησαν τα SMS και email
10:23 Κοζάνη: Αίσθηση προκάλεσε το κήρυγμα του Μητροπολίτη: «Όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί πια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ