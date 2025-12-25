Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα

Για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια μίλησε μεταξύ άλλων η γνωστή συγγραφέας, Σώτη Τριανταφύλλου η οποία έκανε λόγο για μία κατάσταση στην οποία «δεν υπάρχει πλέον ο μέσος όρος» ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ακαδημαϊκή πίεση.

Η κυρία Τριανταφύλλου μίλησε ανήμερα των Χριστουγέννων στην ΕΡΤ λέγοντας πως πλέον «έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο». Η συζήτηση πήρε αυτήν την κατεύθυνση αφότου αποκάλυψε πως και η ίδια σπουδάζει εδώ και 1,5 χρόνο για τρίτη φορά στο ΕΚΠΑ. Περιγράφοντας το επίπεδο των φοιτητών, η συγγραφέας είπε πως πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί, «αυτοί που τρέχουν πολύ γρήγορα» και από την άλλη υπάρχει το χάος, η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα, δηλαδή δεν έχει ούτε τις βασικές γνώσεις.

Παράλληλα μίλησε για το ότι θα έπρεπε σταδιακά να καταργηθεί η είσοδος στα Πανεπιστήμια με τον τρόπο που γίνεται τώρα και να μπορεί κάποιος να εισέρχεται με τον βαθμό του απολυτηρίου του. «Μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι που δεν έχουν τα φόντα, οι εξετάσεις είναι πολύ εύκολες, μερικές φορές προσχηματικές, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και ακαδημαϊκή πίεση για να προσπαθήσεις περισσότερο» είπε η κυρία Τριανταφύλλου και συμπλήρωσε πως έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο.

