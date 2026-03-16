Σούδα: Σήμερα απολογείται ο 58χρονος Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας

Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο 58χρονος Πολωνός, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση κατασκοπείας που ερευνάται στην περιοχή της Σούδας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία για να εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας διέμενε σε βαν ή τροχόσπιτο σε σημείο με οπτική επαφή προς τον κόλπο της Σούδας και φέρεται να κατέγραφε φωτογραφικό υλικό από τη ναυτική και αεροπορική βάση, το οποίο έστελνε στο εξωτερικό. Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου, όπου, κατά πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί εικόνες πολεμικών πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ενώ κατασχέθηκαν και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που θα ελεγχθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε κατασκοπεία. Κατά πληροφορίες, υποστήριξε ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών ότι βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι το φωτογραφικό υλικό το έστελνε στην αδελφή του στην Πολωνία, επειδή ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός και ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους εικόνες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν την περιοχή επί τουλάχιστον τρία χρόνια, σταθμεύοντας το όχημά του σε σημείο με θέα προς τη βάση και παραμένοντας στην Κρήτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνήθως μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να εστιάζουν πλέον και στα ευρήματα από την ψηφιακή ανάλυση των συσκευών του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



