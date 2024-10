Σουηδία: Κάτω των 15 ετών ο δράστης της επίθεσης κοντά σε ισραηλινή αμυντική εταιρεία ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη οι έρευνες της σουηδικής αστυνομίας για το περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε σημείο ισραηλινών συμφερόντων στην πόλη Γκέτεμποργκ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση είναι μια μονάδα της ισραηλινής εργολαβικής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.

Η αστυνομία σε ανακοίνωσή της δεν αναφέρθηκε σε τραυματισμούς. Ωστόσο, για το συμβάν συνελήφθη επί τόπου ένας νεαρός ύποπτος και έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για φερόμενη απόπειρα φόνου και σοβαρά εγκλήματα που συνδέονται με όπλα.

Ο ύποπτος είναι κάτω των 15 ετών, όπως ανέφεραν η δημόσια τηλεόραση SVT και άλλα σουηδικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Ορισμένα μέσα της Σουηδίας, όπως το Göteborgs-Posten, αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 13χρονο.

