Τυφώνας Μίλτον: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την καταστροφική καταιγίδα στη Φλόριντα ΒΙΝΤΕΟ

Ο τυφώνας Μίλτον, μία από τις ισχυρότερες καταιγίδες που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ, έφτασε στη Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης.

Ήδη έχουν προκληθεί μεγάλες πλημμύρες, ενώ οι ακραίοι άνεμοι έχουν οδηγήσει σε πολλούς θανάτους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Η καταιγίδα, που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες ως τυφώνας κατηγορίας 5 και έφτασε στην πολιτεία της Φλόριντα ως καταιγίδα κατηγορίας 3, έχει υποβαθμιστεί έκτοτε σε κατηγορία 1, καθώς διασχίζει τη Φλόριντα, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για απειλητικά για τη ζωή κύματα, την ίδια στιγμή που δημιουργήθηκαν και ανεμοστρόβιλοι.

Μέχρι σήμερα το πρωί, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανεμοστρόβιλο που ισοπέδωσε περισσότερα από 100 σπίτια στην κομητεία Σεντ Λούσι στη νοτιοανατολική Φλόριντα, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πάνω από τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς η καταιγίδα σάρωσε την πολιτεία, με βροχές που αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις πολλών μηνών να ξεσπούν μέσα σε λίγες ώρες.

Στην Τάμπα, την πιο ευάλωτη πόλη στη Φλόριντα, εκδόθηκε προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για πλημμύρες, όπου έπεσαν σχεδόν 25 εκατοστά βροχής -ξεπερνώντας τον μέσο όρο του Οκτωβρίου των 5,8 εκατοστών.

Τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν στη Φλόριντα την Τετάρτη, καθώς ο τυφώνας Μίλτον βρισκόταν πάνω από την πολιτεία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). Η NWS εξακολουθεί να εργάζεται για να επιβεβαιώσει όλες τις αναφορές, μια δραστηριότητα που θα πάρει αρκετό χρόνο λόγω των συνθηκών της καταιγίδας.

Αθροιστικά, περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους εκδόθηκαν την Τετάρτη από τα γραφεία της NWS στην Τάμπα, τη Μελβούρνη και το Μαϊάμι. Πρόκειται για τις περισσότερες προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους που έχουν εκδοθεί ποτέ σε μία μόνο ημέρα για την πολιτεία της Φλόριντα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 69 που είχε σημειωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 (κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίρμα).

Αν και οι αρχές και οι μετεωρολόγοι φοβόντουσαν ότι η Τάμπα θα επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος του τυφώνα Μίλτον, φαίνεται ότι η πόλη απέφυγε το καταστροφικό κύμα καταιγίδας που είχε προβλεφθεί, δήλωσε ο ανταποκριτής του CNN, Μπράιαν Τοντ. Όμως, πρόσθεσε, η ποσότητα της βροχής ξεπέρασε τις προβλέψεις. Δέχτηκε βροχή αξίας έως και πέντε μηνών μέσα σε λίγες ώρες.

Τώρα, αρκετές ώρες μετά την πρώτη άφιξη του Μίλτον, το μάτι της καταιγίδας έχει μετακινηθεί ανατολικά μέσω της κεντρικής Φλόριντα. Αλλά η περιοχή του κόλπου της Τάμπα δεν έχει ξεφύγει ακόμα, προειδοποίησε ο ανταποκριτής, κάνοντας λόγο για «έναν από τους πιο αδυσώπητους τυφώνες που έχω καλύψει ποτέ».

Ο άνεμος και η βροχή έχουν ενισχυθεί και πάλι, αφού νωρίτερα τη νύχτα είχαν κάπως κοπάσει, είπε. Και προειδοποίησε τους κατοίκους να μην τολμήσουν να βγουν έξω μόνο και μόνο επειδή τα χειρότερα της καταιγίδας μπορεί να έχουν περάσει. Τα πεσμένα δίκτυα ηλεκτροδότησης και άλλοι κίνδυνοι θα μπορούσαν εύκολα να αποβούν μοιραίοι, είπε – συμπεριλαμβανομένων λιμνών στους δρόμους που είναι πολύ βαθύτερες από ό,τι φαίνονται, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να πνίξουν ανυποψίαστους οδηγούς.

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα, η καταιγίδα έσπρωξε το νερό από τον κόλπο της Τάμπα, αφήνοντάς τον να μοιάζει σχεδόν με «ξηρή κοίτη ποταμού», πρόσθεσε. Τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, το νερό θα αρχίσει να ωθείται πίσω στον κόλπο και μόλις ξημερώσει, η έκταση του κύματος της καταιγίδας και η «τελική» στάθμη των υδάτων θα γίνουν πιο ξεκάθαρα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ενημέρωσε λίγο νωρίτερα στις 3 π.μ.(τοπική ώρα) για τον τυφώνα Μίλτον.

Ανακοίνωσε ότι η διατηρούμενη ταχύτητα των ανέμων του Μίλτον ήταν στα 136 χλμ/ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένει τυφώνας κατηγορίας 1. Μια ριπή130 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Daytona Beach και οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σε μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής Φλόριντα. Στις 3 τα ξημερώματα, (10.00 π.μ ώρα Ελλάδας), η καταιγίδα βρισκόταν 45 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Ορλάντο και 30 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ.

Ο Μίλτον εισέβαλε στη Φλόριντα ως καταιγίδα κατηγορίας 3, φέρνοντας την καταστροφή σε μια ακτή που μόλις άρχιζε να επουλώνει τις πληγές της από την καταγίδα «Helen» τον Σεπτέμβριο.

Ο σαρωτικός κυκλώνας ξήλωσε ολόκληρα τμήματα της οροφής του εμβληματικού σταδίου της Φλόριντα, Tropicana Field.

Η καταστροφή του γηπέδου της ομάδας του μπέιζμπολ Tampa Bay Rays στο Σεντ Πίτερσμπουργκ ήταν φανερή, καθώς τα φώτα του γηπέδου και οι μπάρες της οροφής από την εσωτερική πλευρά ήταν ορατά απ’ έξω.

Ένας κάτοικος της Φλόριντα δήλωσε στο BBC ότι ο τυφώνας Μίλτον είναι «ίσως η πιο θορυβώδης και η πιο ισχυρή» καταιγίδα που έχει δει τα 25 χρόνια που ζει εκεί. Η κατάσταση στην πόλη είναι «πραγματικά τρομακτική», είπε. «Δεν έχω ξαναδεί τα δέντρα να λυγίζουν τόσο πολύ», λέει. «Όταν ξημερώσει εδώ, νομίζω ότι οι εικόνες των ζημιών θα είναι τρομακτικές».

Όπως ανέφερε νωρίτερα ανταποκριτής του BBC, είναι πολύ επικίνδυνο για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές της Φλόριντα να ανταποκρίνονται σε κλήσεις.

Στη Σαρασότα, ο εκπρόσωπος της πόλης Τζέιμι Κάρσον λέει ότι το τηλεφωνικό κέντρο 911 δέχθηκε 1.400 κλήσεις τις τελευταίες 12 ώρες – αλλά οι υπηρεσίες άμεσης δράσης δεν μπορούσαν να επέμβουν λόγω των «υψηλών επιπέδων του κύματος της καταιγίδας».

Ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια σαν «ένα βάρος που έπεσε από τον ουρανό», λέει κάτοικος της κομητείας Σεν Λούσι στην τοπική εφημερίδα Treasure Coast Newspapers .

«Έμοιαζε σαν κάποιος να είχε ρίξει ένα βάρος από τον ουρανό και να ισοπέδωσε ένα σωρό σπίτια», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ο Νταγκ Άντερσον, κάτοικος του Lakewood Park στην κομητεία Σεν Λούσι.

Ο Άντερσον δήλωσε ότι είδε πολλούς ανθρώπους να τραυματίζονται, ενώ οι υλικές ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο ήταν επίσης εκτεταμένες.

«Ένα από τα τελευταία σπίτια στα οποία πήγα έμοιαζε σαν να είχε κοπεί στη μέση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι άνθρωποι ήταν μπροστά και έκλαιγαν».

Εδώ μια γειτονιά στο Palm Beach Gardens:

Εικόνες από άλλες καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Μίλτον:

