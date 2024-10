Τυφώνας Μίλτον: Φλόριντα μετρά ζημιές και θύματα ΒΙΝΤΕΟ

Με αγωνία περιμένουν οι αμερικανικές αρχές το ξημέρωμα στην πολιτεία της Φλόριντα για να ξεκινήσει η καταγραφή και ο απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον.

Ενδεικτικό της ποσότητας του νερού που έπεσε το στοιχείο που κατέγραψε μετεωρολόγος του BBC σύμφωνα με το οποίο στην Τάμπα έπεσαν 452 χιλιοστά βροχής «μια βροχόπτωση που συμβαίνει μια φορά τα 1.000 χρόνια»

Σύμφωνα με μετεωρολόγο του CNN, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) το «μάτι» του Μίλτον ήταν σε φάση εξόδου από τις ανατολικές ακτές της Φλόριντα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες και άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 3 εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα, τουλάχιστον δύο νεκρούς από ανεμοστρόβιλο που χτύπησε πριν να φτάσει ο Μίλτον στη Φλόριντα και τουλάχιστον 125 σπίτια κατεστραμμένα, αριθμοί που, πάντως, όλοι φοβούνται ότι θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες.

Οι δύο επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι συνταξιούχοι κάτοικοι της Κομητείας Σεντ Λούσι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι του κυκλώνα.

Ο τυφώνας Μίλτον «προσγειώθηκε» στις δυτικές ακτές της Φλόριντα στις 3:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος). Γρήγορα, όμως, υποβιβάστηκε σε κατηγορίας 1 με ανέμους 145χλμ./ώρα.

Η Τάμπα τελικά απέφυγε το απευθείας χτύπημα του «Μίλτον» αλλά όχι τις πλημμύρες που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία.

Ο «Μίλτον» προκάλεσε το ξήλωμα της στέγης του γηπέδου Tropicana Field, έδρας των Tampa Bay Rays, ενώ ένας γερανός έπεσε πάνω σε κτήριο στην περιοχή St Petesburg χωρίς, όμως, να υπάρξουν τραυματισμοί.

High winds from Hurricane Milton destroyed part of the roof of Tropicana Field, the home of the Tampa Bay Rays. Officials said they were in contact with people inside the stadium and they are safe. Follow live updates: https://t.co/2ykoyCoxUx pic.twitter.com/wK7dE5WRei — ABC News (@ABC) October 10, 2024

Σε πρόβλημα ενδέχεται να αναδειχθεί τις επόμενες ώρες η υδροδότηση καθώς σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί βλάβες και ζημίες σε αγωγούς ύδρευσης.

Ο επικεφαλής της FEMA επιβεβαίσε ότι 70.000 άνθρωποι πέρασαν σε κυβερνητικά καταφύγια τη νύχτα μετά από εντολές εκκενώσεων που εκδόθηκαν από συνολικά 31 κομητείες

Η μάχη των ρεπόρτερ

Φορώντας κράνος ποδηλάτου και προστατευτικά γυαλιά, πασχίζει να σταθεί όρθιος για να περιγράψει το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα.

Ο λόγος για τον Robert Ray, ανταποκριτή του Fox Weather, που βρέθηκε στην καρδιά της κακοκαιρίας, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και ανέμων ταχύτητας 160 χλμ την ώρα, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του και να δείξει στο κοινό πόσο επικίνδυνο είναι το καιρικό φαινόμενο που σαρώνει τις τελευταίες ώρες τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες.

«Στέκομαι εδώ γιατί είναι μια ιστορική καταιγίδα και ελπίζω η καταγραφή αυτή να πείσει τους ανθρώπους για την ανάγκη της εκκένωσης. Δεν θέλετε να βρεθείτε σε αυτές τις συνθήκες» ακούγεται να λέει στο ρεπορτάζ του ο Ray, καθώς φωνάζει στο μικρόφωνο για να ακουστεί. «Δεν πρέπει να μείνετε σπίτι σας αν δεν είναι δομικά ασφαλές. Θα δούμε πολλά προβλήματα αύριο, ειδικά σε τροχόσπιτα», συμπληρώνει ο Ρέι.

Rain and debris peppered FOX Weather Correspondent @RobertRayWx as Hurricane Milton slammed Florida Wednesday night. Robert and his team provide a raw, behind-the-scenes look at conditions on the ground, as winds gusting over 80 mph were measured nearby. https://t.co/w3anhWJYT9 pic.twitter.com/M5ziv8dwJ2 — FOX Weather (@foxweather) October 10, 2024

Ο Ray είναι ένας από τους δεκάδες ρεπόρτερ που καλούνται να ενημερώσουν το κοινό για τις εξελίξεις αναφορικά με τον τυφώνα Μίλτον, που έχει ήδη καταστρέψει πολλά σπίτια και έχει προκαλέσει διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα ο δημοσιογράφος Άντερσον Κούπερ του CNN χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα θραύσμα κατά τη διάρκεια του ζωντανού ρεπορτάζ του, ωστόσο συνέχισε να μεταδίδει τις εξελίξεις από το πέρασμα του τυφώνα σαν να μη συνέβη τίποτα.

ICYMI — @andersoncooper was hit by flying debris while covering Hurricane #Milton in Bradenton, Florida. Moments prior, 120 mph winds were reported at Siesta Key. pic.twitter.com/2dIjrwQVY4 — Toria Brooke (@realtoriabrooke) October 10, 2024

Ο Μίλτον άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος. Το μάτι του κυκλώνα βρίσκονταν σε απόσταση 120 χλμ νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Δείτε και άλλα βίντεο από τα ρεπορτάζ… μετ’ εμποδίων δημοσιογράφων από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες:

“You can feel a devastating power. You can hear it in the roar.” Sky’s US correspondent @jamesmatthewsky has this update from Tampa, as Hurricane Milton makes landfall in Florida. Latest updates: https://t.co/b4Na4ao3WE pic.twitter.com/1tbu2Qo5o9 — Sky News (@SkyNews) October 10, 2024

VIDEO: Wind gusts are picking up here in Atlantic Beach as Hurricane Milton move closer to the Jacksonville area. We were right next to the Tiger Dam for this liveshot but we’ve had to move back as the winds get more intense. @ActionNewsJax pic.twitter.com/dtehxzZvzw — Kirstin Garriss (@ReporterGarriss) October 10, 2024

