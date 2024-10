Τυφώνας Milton: Υποβαθμίστηκε σε Κατηγορία 1, προκάλεσε 27 ανεμοστρόβιλους στη Φλόριντα ΒΙΝΤΕΟ

Ο τυφώνας Milton έπληξε τη Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Ο τυφώνας, ο οποίος έφτασε στην ξηρά κοντά στο Σιέστα. Κι ως επικίνδυνος τυφώνας Κατηγορίας 3, τελικά εξασθένησε σε Κατηγορία 1 καθώς κινούνταν προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), η προσγείωση του Μίλτον έλαβε χώρα στις 8:30 μ.μ. τοπική ώρα, με μέγιστους ανέμους που έφταναν τα 165 χλμ/ώρα.

Τυφώνας «Μίλτον»: Εικόνες αποκάλυψης στη Φλόριντα, ανατριχιαστικές περιγραφές ομογενών στο «μάτι» της καταστροφής ΒΙΝΤΕΟ

Από την αρχή της καταιγίδας, οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες, με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 136 χλμ/ώρα. Ο τυφώνας προκάλεσε επίσης εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι οι δρόμοι σε πολλές περιοχές πλημμύρισαν, με αυτοκίνητα να είναι εν μέρει βυθισμένα στην περιοχή Βένις.

Storm surge from Hurricane Milton inundated a neighborhood in Venice, Florida, soon after Milton made landfall. pic.twitter.com/HuizOMAK0N — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

HURRICANE MILTON — Downtown Tampa is experiencing severe flash flooding as Hurricane Milton dumps 8-14 inches of rain across the area. Streets have turned into rivers, with water levels rising rapidly, threatening homes, businesses, and vehicles. The intense rainfall, combined… pic.twitter.com/qBUkug7pCo — News is Dead (@newsisdead) October 10, 2024

Επιπλέον, οι ισχυροί άνεμοι του Milton δεν ήταν η μοναδική απειλή. Ο τυφώνας γέννησε τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλους σε διάφορες περιοχές της Φλόριντα την Τετάρτη, με τις Αρχές να εκδίδουν περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 69 προειδοποιήσεων που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του τυφώνα Irma το 2017.

🌪️🚨BREAKING: Two large tornadoes from Hurricane Milton crossed Interstate 75 in the Florida Everglades around 10 a.m. EDT, moving north between the towns of Miles City and Andytown. The tornado shown here was east of the first tornado and closer to Andytown. pic.twitter.com/M65dpsvgWV — AccuWeather (@accuweather) October 9, 2024

Οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολλές κομητείες και κατέστρεψαν περίπου 125 σπίτια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν αυτοκινούμενα, δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη μετά την ανταπόκριση των πυροσβεστών της κομητείας Παλμ Μπιτς, μετά από πολλαπλές αναφορές για ανεμοστρόβιλους και ανθρώπους παγιδευμένους στις περιοχές Γουέλινγκτον και Λοξαχάτσι, δήλωσαν αξιωματούχοι.

ΗΠΑ: «Θάφτηκε» η Φλόριντα με το πέρασμα του «Μίλτον», εικόνες καταστροφής, αναφορές για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Η πόλη της Σαρασότα, όπου ο Milton έκανε την πρώτη του προσγείωση, ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η δήμαρχος της Σαρασότα, Λιζ Άλπερτ, δήλωσε ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος προσέφερε ομοσπονδιακή βοήθεια στις κοινότητες που χτυπήθηκαν από τον τυφώνα. «Ο πρόεδρος κατανοεί ότι πρόκειται για έναν πρωτοφανή κυκλώνα και ότι θα χρειαστεί σημαντική βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε», ανέφερε η Άλπερτ σε δήλωσή της.

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐥 Mayor Liz Alpert received a phone call from the President immediately following his news conference about Hurricane Milton, where he assured residents the federal government will offer extensive support.🧵 #sarasota #hurricanemilton pic.twitter.com/L3kPxlYNIq — City of Sarasota (@CityofSarasota) October 10, 2024

Παρά την αποδυνάμωση του Milton σε Κατηγορία 1, οι ζημιές στη Σαρασότα είναι ήδη σημαντικές, ενώ οι φόβοι για μεγάλα κύματα από τη θάλασσα αυξάνονται, καθώς απειλεί να πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης, το οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά από το σημείο όπου έφτασε ο κυκλώνας.

Νωρίτερα, οι Αρχές του Ορλάντο ανακοίνωσαν ότι λόγω των ανέμων, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες της πόλης αποσύρθηκαν προσωρινά από τους δρόμους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, επέστρεψαν τώρα ξανά στους δρόμους. Η πόλη του Ορλάντο ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν προστατευμένοι και να καλούν το 911 μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι, Κιθ Πίρσον, ένας από τους ανεμοστρόβιλους προκάλεσε θανάτους σε μια κοινότητα με αυτοκινούμενα σπίτια, αν και οι Αρχές δεν δημοσιοποίησαν ακριβή αριθμό θανάτων. Σύμφωνα με το NBC News, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Περιφέρειας του Σεντ Λούσι δήλωσε ότι υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

⚡🌪️🇺🇸 St. Lucie County Sheriff confirms there are multiple fatalities in the Spanish Lakes Country Club community near Fort Pierce after tornado hits. Keep always informed

Subscribe to @Intelsky 💫 pic.twitter.com/UTjInOv91p — Lulu Montgomery (@divaden1973) October 10, 2024

Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutages.us. Στις περισσότερες περιοχές, οι μετασχηματιστές στους πυλώνες ρεύματος είχαν εκραγεί, φωτίζοντας τον ουρανό και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η κατάσταση στην περιοχή παρέμενε κρίσιμη, με τους αξιωματούχος να αναμένουν να ξημερώσει για να αξιολογήσουν τις ζημιές. «Δεν γνωρίζουμε τι θα δούμε όταν ξημερώσει», δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τάμπα, Γκουίντο Μανισκάλκο, τονίζοντας την ανησυχία του για τις ζημιές που μπορεί να έχει προκαλέσει ο τυφώνας.

Στην κομητεία Οσέολα, ο διευθυντής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, Μπιλ Λίτον, ανέφερε ότι πάνω από 1,400 άτομα βρίσκονταν σε καταφύγια την Πέμπτη το πρωί, ενώ πάνω από 10,000 σπίτια και επιχειρήσεις δεν είχαν ρεύμα. «Είμαστε τώρα στην καρδιά της καταιγίδας», είπε ο Λίτον, αναφέροντας ότι η περιοχή προετοιμαζόταν για πιθανές πλημμύρες.

Αναφορές από την κομητεία Παλμ Μπιτς υπογράμμισαν την ανάγκη διάσωσης ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από ερείπια και σε οχήματα που έχουν ανατραπεί. Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ πολλοί άλλοι έλαβαν ιατρική βοήθεια για ελαφρές κακώσεις.

Στην κομητεία Πινέλλας, οι διασώστες βοήθησαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα νερά που έφταναν μέχρι τη μέση. Οι διασώσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με πολλούς κατοίκους να είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους.

Καθώς ο Μίλτον συνεχίζει την πορεία του προς τα ανατολικά, οι κεντρικές περιοχές της Φλόριντα προετοιμάζονται να μετρήσουν τις πληγές τους. Η μέγιστη ένταση του τυφώνα αναμένεται να μειωθεί καθώς θα εισέλθει στον Ατλαντικό Ωκεανό αργά την Πέμπτη.

[3:00am EDT Oct 10] A Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida.

Hurricane #Milton continues to move ENE across the Florida Peninsula.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/8GGsX7WGX2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Πολλοί κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να προειδοποιούν για τις επικίνδυνες συνθήκες και τις πιθανές καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από τις καταιγίδες και τις πλημμύρες.

Ο κυκλώνας Μίλτον δεν επηρέασε μόνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Φλόριντα, αλλά και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ζωντανά την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ο γνωστός παρουσιαστής του CNN, Άντερσον Κούπερ, βρέθηκε στο Μπράντεντον, λίγα χιλιόμετρα βόρεια από το Σιέστα Κι, όταν ένα μεγάλο, ιπτάμενο κομμάτι από συντρίμμια τον χτύπησε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης. Ο Κούπερ, παρά τον κίνδυνο, αντέδρασε ψύχραιμα, λέγοντας: «Ουπς! Αυτό δεν ήταν καλό. Μάλλον πρέπει να πάμε μέσα σύντομα».

“That wasn’t good”: Anderson Cooper gets whacked by debris whilst reporting at the water’s edge. #HurricaneMilton pic.twitter.com/T8pAh6SwpZ — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) October 10, 2024

Σύμφωνα με το enikos, ο διάσημος μετεωρολόγος του Weather Channel, Τζιμ Καντόρε, προσπαθούσε να προστατευτεί από τα ιπτάμενα συντρίμμια σε ένα υπόγειο πάρκινγκ στο Πορτ Σάρλοτ.

See the rising water in Charlotte Harbor with @JimCantore as Milton nears Florida: pic.twitter.com/DK3uYcEjWR — The Weather Channel (@weatherchannel) October 9, 2024

Με τις επίσημες εκτιμήσεις των ζημιών να είναι σε εξέλιξη, και την κατάσταση να είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, οι κάτοικοι της Φλόριντα καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

