Αλώβητος ο «υπολοχαγός Νταν» από τον τυφώνα Μίλτον: Δεν εγκατέλειψε το σκάφος του ΒΙΝΤΕΟ

Καλά στην υγεία του είναι ο «Υπολοχαγός Νταν», ο άντρας που έγινε viral, καθώς παρά τις εκκλήσεις των Αρχών, αρνούνταν να εγκαταλείψει το σκάφος στο οποίο ζει, στον κόλπο της Τάμπα, προκειμένου να προστατευτεί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον».

Μάλιστα, φαίνεται πως… την έβγαλε καθαρή, ευρισκόμενος μέσα στο σκάφος του την ώρα που «χτυπούσε» ο τυφώνας την περιοχή, αν και η δήμαρχος της Τάμπα είχε πει νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, πως τον είχαν πείσει, τελικά, να πάει σε καταφύγιο.

Τυφώνας Μίλτον: Φλόριντα μετρά ζημιές και θύματα ΒΙΝΤΕΟ

«Διασώθηκε και τώρα βρίσκεται και αυτός σε καταφύγιο. Αν μπορούμε να πείσουμε τον υπαστυνόμο Νταν να πάει σε καταφύγιο, μπορούμε να πείσουμε οποιονδήποτε να το κάνει», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους η δήμαρχος Τζέιν Κάστορ για τον Τζόζεφ Μαλινόφσκι, ο οποίος έχει ένα ακρωτηριασμένο πόδι και «κέρδισε» το παρατσούκλι «Υπολοχαγός Νταν» από τον χαρακτήρα του Γκάρι Σινίζ στην ταινία «Forrest Gump».

Ωστόσο, ο «Υπολοχαγός Νταν» εντοπίστηκε στο μικρό ιστιοφόρο του, που είναι αγκυροβολημένο στον κόλπο της Τάμπα λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις της δημάρχου. «Ξέρω ότι η δήμαρχος της Τάμπα μόλις είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι ο υπολοχαγός Νταν πήγε σε καταφύγιο. Δεν πήγε, στέκομαι ακριβώς εδώ», έγραψε στο Twitter ο ανταποκριτής του NewsNation, Μπράιαν Εντίν, μαζί με μια φωτογραφία του Μαλινόφσκι να βγάζει το κεφάλι του από την καμπίνα του ιστιοφόρου του.

Τυφώνας Milton: Υποβαθμίστηκε σε Κατηγορία 1, προκάλεσε 27 ανεμοστρόβιλους στη Φλόριντα ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εντίν επέστρεψε ώρες μετά για να ελέγξει την κατάσταση του «Νταν» και βρήκε το ιστιοφόρο του δεμένο σε μια αποβάθρα στον κόλπο της Τάμπα. Φώναξε μερικές φορές το όνομά του, πριν ανοίξει η οροφή της καμπίνας του ιστιοφόρου και ο δημοσιογράφος τον ρωτήσει αν ήταν καλά, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Τυφώνας «Μίλτον»: Εικόνες αποκάλυψης στη Φλόριντα, ανατριχιαστικές περιγραφές ομογενών στο «μάτι» της καταστροφής ΒΙΝΤΕΟ

«Είμαι καλά», είπε ο Μαλινόφσκι καθώς έβγαζε το κεφάλι του έξω. «Αυτή τη στιγμή είμαι μια χαρά», είπε κοιτάζοντας γύρω του τη χαμηλή στάθμη του νερού. «Έχω κολλήσει εδώ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά».

Μάλιστα, σύμφωνα με το protothema, καθώς ο «Μίλτον» περνούσε από την ακτή του Κόλπου της Τάμπα, ο Μαλινόφσκι συμμετείχε σε μια ζωντανή ροή με TikTokers. Όπως είπε, ο άνεμος ήταν δυνατός και τον έστειλε «να χτυπήσει στον τοίχο μερικές φορές, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο».

📍 Florida, Tampa 🇺🇸

Lieutenant Dan is refusing to leave the Tampa area and will be riding out the hurricane in his boat. 🌪️🌀

Source:https://t.co/tRmAhPquhE#HurricanMilton #hurricanemilton2024 #TampaBay #FloridaStorm #Florida pic.twitter.com/aUo6SwL02b

— Narrative Destroyer ‼️🇮🇪 (@narrativegone) October 9, 2024