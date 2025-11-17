Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη

Δύο γυναίκες από τη Σουηδία και μια υπήκοος άλλης ευρωπαϊκής χώρας ήταν οι τρεις άνθρωποι που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική αστυνομία.

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών, ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) όταν ένα άδειο διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστο δρόμο της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η έρευνα των αρχών για την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος συνεχίζεται. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με εγκληματική ενέργεια. Η εφημερίδα Dagens Nyheter πιθανολογεί ότι ο οδηγός μπορεί να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

«Το έργο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Παρασκευής (…) έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας. «Δύο εξ αυτών ήταν γυναίκες περίπου 60 ετών. Η αστυνομία έχει ενημερώσει τις οικογένειές τους για τον θάνατό τους. Σκοτώθηκε επίσης μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Η αστυνομία αναζητεί τους συγγενείς της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», η οποία δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται μέχρι σήμερα.

