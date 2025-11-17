Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη

Ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
17 Νοέ. 2025 19:31
Pelop News

Δύο γυναίκες από τη Σουηδία και μια υπήκοος άλλης ευρωπαϊκής χώρας ήταν οι τρεις άνθρωποι που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική αστυνομία.

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών, ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) όταν ένα άδειο διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστο δρόμο της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η έρευνα των αρχών για την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος συνεχίζεται. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με εγκληματική ενέργεια. Η εφημερίδα Dagens Nyheter πιθανολογεί ότι ο οδηγός μπορεί να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

«Το έργο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Παρασκευής (…) έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας. «Δύο εξ αυτών ήταν γυναίκες περίπου 60 ετών. Η αστυνομία έχει ενημερώσει τις οικογένειές τους για τον θάνατό τους. Σκοτώθηκε επίσης μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Η αστυνομία αναζητεί τους συγγενείς της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», η οποία δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται μέχρι σήμερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Η ΑΕ Ροϊτίκων αήττητη στην κορυφή, επιστροφή της ΕΑΠ στις νίκες, τι συνέβη στην 7η αγωνιστική, ΦΩΤΟ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:27 Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ
20:22 «Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά», ο αδελφός υπαρχηγού κυκλώματος για τον Παντελίδη
20:12 Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή
20:00 «Στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών. Η φίλη της αιμορραγούσε», αποκαλύψεις από τον πατέρα 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες
20:00 Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ
19:51 Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο
19:40 Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι
19:31 Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ