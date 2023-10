Σούνακ: «Ψεύτη, ανίδεο και ανιαρό» τον χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί

Επίθεση γοητείας των Βρετανών ψηφοφόρων εξαπέλυσε ο Ρίσι Σούνακ στην τελευταία του, πιθανώς, ομιλία στο συνέδριο των Συντηρητικών στο Μάντσεστερ πριν τις επόμενες γενικές εκλογές κι ενώ η δημοτικότητά του καταρρέει.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός και το κόμμα του υπολείπονται σημαντικά των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις, αλλά σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του εκλογικού κόμματος ο Σούνακ προσπαθεί να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης και να εμφανιστεί ως «φορέας αλλαγής» ικανός να λάβει «μακροπρόθεσμες αποφάσεις για ένα καλύτερο μέλλον», όπως ήταν το σλόγκαν των Τόρηδων στο συνέδριο.

Ο Σούνακ ανακοίνωσε μια σειρά από πολιτικές, που ελπίζει ότι θα ενισχύσουν την καταρρέουσα δημοτικότητά του, όπως μειώσεις φόρων, όταν τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, πακέτο μέτρων για βελτίωση δρόμων, λεωφορείων και τρένων, αξίας 30 δισ. λιρών, βαθμιαία απαγόρευση του καπνίσματος, αλλά και «τσεκούρι» στα σχέδια κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων HS2 του Μάντσεστερ, κόστους πολλών δισεκατομμυρίων.

Ο λόγος για την αλλαγή ταχύτητας από τον Σούνακ είναι προφανής. Σύμφωνα με νέα έρευνα της δημοσκοπικής εταιρείας Savanta UK, οι Βρετανοί ψηφοφόροι δεν έχουν και πολλά καλά να πουν για τον πρωθυπουργό τους. Οι 2.000 συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να περιγράψουν με μία λέξη τον Σούνακ και το αποτέλεσμα γι’ αυτόν ήταν μάλλον απογοητευτικό.

Rishi Sunak’s net favourability rating among the public has never been lower in Savanta’s polling #CPC23

Sept 20: +30

Sept 21: +13

Sept 22: -17

Sept 23: -23 pic.twitter.com/s1hl1ujF9V

— Savanta UK (@Savanta_UK) October 4, 2023