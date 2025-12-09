Σουρμελίδης: «Το δημοσιογράφος είναι δουλειά» – Γιατί παραιτήθηκε από τη διεύθυνση της “Αυγής” ΒΙΝΤΕΟ

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής» επιβεβαίωσε δημόσια ο Γιώργος Σουρμελίδης, μετά τις εσωκομματικές αντιδράσεις που προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της περασμένης Κυριακής. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε το σκεπτικό της απόφασής του και το πολιτικό πλαίσιο των εξελίξεων στον χώρο της Αριστεράς.

09 Δεκ. 2025 11:04
Pelop News

«Το διευθυντής δεν είναι δουλειά, το δημοσιογράφος είναι δουλειά». Με αυτή τη φράση ο Γιώργος Σουρμελίδης εξήγησε δημόσια την απόφασή του να παραιτηθεί από τη διεύθυνση της «Αυγής», μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο κ. Σουρμελίδης τόνισε ότι η επιλογή εκείνου του πρωτοσέλιδου είχε αποκλειστικά δημοσιογραφικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε, «μετά το “Παλλάς” υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο, δεν μιλάμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ». Εξήγησε πως η αγωνία της εφημερίδας ήταν να αποτυπώσει τη νέα εικόνα και τις μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της Αριστεράς, σύμφωνα με τις προσδοκίες του αναγνωστικού της κοινού.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή άνωθεν εντολή. «Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν. Ούτε ο κ. Φάμελλος. Θα ήμουν άδικος αν το έλεγα. Όλο αυτό το διάστημα δεν σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει “πάρε, βάλε”», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την παραίτησή του από προσωπικές ή πολιτικές πιέσεις.

Για τη φυσιογνωμία της «Αυγής» υπογράμμισε ότι «η κατεύθυνση είναι δεδομένη: η αριστερή ματιά και τα αριστερά εργαλεία ανάλυσης», προσθέτοντας ότι η δημοσιογραφική προσέγγιση δεν αλλοιώθηκε από κομματικούς υπολογισμούς.

Όπως σημείωσε, η παραίτησή του δεν ζητήθηκε από κανέναν. «Την υπέβαλα ο ίδιος, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε αυτή η δυσαρμονία στη συζήτηση», είπε, επαναλαμβάνοντας πως η επιλογή της ύλης έγινε με αυστηρά δημοσιογραφικά κριτήρια και με το βλέμμα στον ευρύτερο πολιτικό χώρο.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στο μέλλον της Αριστεράς, εκτίμησε πως «υπάρχει προοπτική συνάντησης των χώρων, τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Αριστερά». Υπογράμμισε ότι η προσπάθεια σύγκλισης εκφράζεται σταθερά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ακόμη πολλά βήματα για να καταστεί αυτό εφικτό.

«Γι’ αυτό πιστεύω πως το “βίοι παράλληλοι” αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα», κατέληξε, σκιαγραφώντας τη ρευστότητα και τις ανοιχτές ισορροπίες στον χώρο της κεντροαριστεράς.


