Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα, μετά από σοβαρή ανάφλεξη στο σπίτι του την ώρα που επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι. Το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα
26 Νοέ. 2025 14:40
Pelop News

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» βρίσκεται ένα 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από εκτεταμένα εγκαύματα. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει εγκαύματα στο 70% του σώματός του.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο 12χρονος προσπάθησε να ανάψει το τζάκι, ρίχνοντας οινόπνευμα. Η απότομη ανάφλεξη προκάλεσε ισχυρή φλόγα, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι γονείς του τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων, προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Ακολούθως κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα μεταφορά του στην Αθήνα, στο Παίδων, για εξειδικευμένη φροντίδα.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του παιδιού, ενώ η οικογένεια και η τοπική κοινωνία βρίσκονται σε αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
15:08 Οι Κρίσεις Ηγεσίας και η Διαρκής Υποχώρηση της Πολιτικής Ποιότητας
15:00 Τεταμένο κλίμα στη ΝΔ Αχαΐας: Διάβημα Κουνάβη στην «Πειραιώς» – Το σχόλιο του Κατσιγιάννη
14:59 Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ
14:50 Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου – Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής
14:44 Πράσινο φως στην Επιτροπή για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Στην Ολομέλεια πλέον το νομοσχέδιο
14:40 Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα
14:40 Πάτρα: Επικίνδυνο κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας – Άμεση ανάγκη παρέμβασης των αρχών
14:33 «Δεν θυμάμαι αν κέρδισα το Τζόκερ»: Οι απαντήσεις της Σεμερτζίδου που άναψαν νέα φωτιά στην Εξεταστική
14:28 Ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 χρόνων: «Το έκανα για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου» υποστηρίζει ο 20χρονος – Συγκλονίζουν τα ευρύματα στα κινητά
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό
14:16 Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa
14:11 Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο
14:07 Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο
14:01 Εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στην Πάτρα για τη μοναξιά
14:01 Δένδιας για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Η σκέψη μας στην οικογένειά του»
14:00 Πάτρα: Απειλή τα γηρασμένα οικοδομήματα και τα διατηρητέα – Τι προτείνουν οι πρόεδροι των Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ