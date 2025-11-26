Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» βρίσκεται ένα 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από εκτεταμένα εγκαύματα. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει εγκαύματα στο 70% του σώματός του.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο 12χρονος προσπάθησε να ανάψει το τζάκι, ρίχνοντας οινόπνευμα. Η απότομη ανάφλεξη προκάλεσε ισχυρή φλόγα, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι γονείς του τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων, προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Ακολούθως κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα μεταφορά του στην Αθήνα, στο Παίδων, για εξειδικευμένη φροντίδα.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του παιδιού, ενώ η οικογένεια και η τοπική κοινωνία βρίσκονται σε αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



