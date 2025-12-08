Σοβαρά επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο Χανίων: Αγρότες έσπασαν μπλόκο της ΕΛΑΣ, δύο τραυματίες- Τεταμένο το κλίμα και στο Ηράκλειο ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια μεγάλης έκτασης σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό, σπάζοντας το μπλόκο της αστυνομίας.

Η αρχική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον κόμβο της Σούδας και λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησε μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Όταν οι διαδηλωτές ζήτησαν να τους επιτραπεί η είσοδος ώστε να προχωρήσουν στον αποκλεισμό, το αίτημά τους απορρίφθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ακολούθησαν εκτεταμένα επεισόδια, με τους αγρότες να σπάνε το αστυνομικό μπλόκο, να πετούν πέτρες και να χρησιμοποιούν κατσούνες, προκαλώντας σοβαρές φθορές σε περιπολικό της ΕΛΑΣ, το οποίο στη συνέχεια αναποδογύρισαν. Ζημιές υπέστη και κλούβα της αστυνομίας, ενώ το οδόστρωμα γέμισε πέτρες από τον πετροπόλεμο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με ρίψη χημικών, σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποτρέψουν τον αποκλεισμό του αεροδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το σκηνικό και γύρω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί στην περιοχή της οδού Σενετάκη, όπου έχει στηθεί οδόφραγμα, προκειμένου να αποτραπεί αντίστοιχη απόπειρα αποκλεισμού.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει στο σημείο με τρακτέρ και οχήματα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ικάρου παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ κατά διαστήματα σημειώνονται εντάσεις, με ρίψεις πετρών και αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις και απάντηση με χημικά.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν παραγωγοί από Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, ενώ οι συγκεντρωμένοι καταγγέλλουν «κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα» στην Κρήτη. Κάνουν λόγο για εκρηκτικό κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις και προβλήματα στις πληρωμές, αλλά και για απώλεια περιουσιών.





Όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, ενώ δεν αποκλείονται νέες κινήσεις κλιμάκωσης τις επόμενες ώρες.

