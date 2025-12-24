Σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης – Εκπομπές όσο μια μεγαλούπολη

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα νέας μελέτης για τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ραγδαίας εξάπλωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία το 2025 φαίνεται να άφησε πίσω της αποτύπωμα συγκρίσιμο με εκείνο ολόκληρων κρατών και βιομηχανικών κλάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εκρηκτική ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε το 2025 στην απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα αντίστοιχων με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της πόλης της Νέας Υόρκης.

Τεράστιες ανάγκες σε νερό και ενέργεια

Η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες ποσότητες φυσικών πόρων, κυρίως λόγω της ενεργοβόρας λειτουργίας και της ψύξης των data centers. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η κατανάλωση νερού στον συγκεκριμένο τομέα ξεπερνά πλέον το σύνολο της παγκόσμιας ζήτησης εμφιαλωμένου νερού, γεγονός που αναδεικνύει έναν λιγότερο ορατό αλλά κρίσιμο περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τον Ολλανδό ακαδημαϊκό Άλεξ ντε Βρις-Γκάο, ιδρυτή της Digiconomist, εταιρείας που μελετά τις ακούσιες συνέπειες των ψηφιακών τάσεων. Όπως αναφέρει ο Guardian, πρόκειται για την πρώτη συστηματική προσπάθεια αποτίμησης του ειδικού αποτυπώματος της τεχνητής νοημοσύνης, και όχι γενικά των κέντρων δεδομένων.

Chatbots και εκτόξευση χρήσης

Η μελέτη εστιάζει στη ραγδαία αύξηση της χρήσης εφαρμογών όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google, η οποία το 2025 εκτόξευσε τις ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ. Με βάση τις εκτιμήσεις του ερευνητή, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση AI ισοδυναμούν πλέον με πάνω από το 8% των παγκόσμιων εκπομπών της αεροπορίας.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε στοιχεία και αναφορές των ίδιων των τεχνολογικών εταιρειών, με τον ντε Βρις-Γκάο να ζητά αυστηρότερες υποχρεώσεις διαφάνειας για τον πραγματικό κλιματικό τους αντίκτυπο.

«Η κοινωνία πληρώνει το κόστος»

«Το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο σε απόλυτους όρους. Αυτή τη στιγμή το πληρώνει η κοινωνία και όχι οι τεχνολογικές εταιρείες», σημειώνει ο ερευνητής, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της δικαιοσύνης στην κατανομή του κόστους. Όπως εκτιμά, το ανθρακικό αποτύπωμα των συστημάτων AI το 2025 ενδέχεται να φτάσει έως και τους 80 εκατ. τόνους, ενώ η κατανάλωση νερού έως τα 765 δισ. λίτρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πρώτη φορά που αποτιμάται ο υδατικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης, με τα ευρήματα να δείχνουν κατανάλωση πάνω από ένα τρίτο υψηλότερη σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις για το σύνολο των data centers.

Υπερδιπλασιασμός κατανάλωσης ρεύματος έως το 2030

Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Patterns, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποιεί ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σήμερα για εφαρμογές AI θα καταναλώνουν ρεύμα αντίστοιχο με εκείνο περίπου 2 εκατ. νοικοκυριών το καθένα.

Το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης εντοπίζεται στις ΗΠΑ (45%), ακολουθούμενο από την Κίνα (25%) και την Ευρώπη (15%).

Ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις από τις εταιρείες

Ο ντε Βρις-Γκάο επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις των τεχνολογικών εταιρειών είναι συχνά ανεπαρκείς ακόμη και για τον συνολικό αντίκτυπο των data centers, πόσο μάλλον για την απομόνωση της χρήσης AI. Ενδεικτικά, στην πρόσφατη δημοσίευση στοιχείων για το Gemini, η Google δεν συνυπολόγισε το νερό που απαιτείται για την παραγωγή της ενέργειας που καταναλώνεται.

Παρότι η Google ανακοίνωσε μείωση 12% στις ενεργειακές εκπομπές των κέντρων δεδομένων της το 2024, παραδέχθηκε ότι η επίτευξη των κλιματικών της στόχων γίνεται πλέον «πιο σύνθετη και απαιτητική», λόγω της αργής ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



