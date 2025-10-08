Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό οδηγού στην Πάτρα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, στην Πάτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/10/2025, με οδηγό να εγκλωβίζεται μετά την ανατροπή αυτοκινήτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5:30 π.μ. στην οδό Κεφαλληνίας. Σύμφωνα με τη γυναίκα οδηγό, το ΙΧ της ανετράπη πιθανότατα μετά από πρόσκρουση με άλλο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, το οποίο είχε αναποδογυρίσει, ωστόσο κατάφερε να βγει σώα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και πυροσβεστικό όχημα για τον απεγκλωβισμό.

