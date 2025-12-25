Σοβαρός τραυματισμός 22χρονου σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι – Έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι. Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του αυτοκινήτου, ενώ η οικογένεια απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

25 Δεκ. 2025 16:12
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Λεωφόρος Μαραθώνος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 22χρονου οδηγού μοτοσικλέτας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός αυτοκινήτου που φέρεται να ενεπλάκη στο τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια στον τραυματία. Όπως αναφέρει ο αδελφός του 22χρονου, το αυτοκίνητο ερχόταν από πίσω και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, η οποία προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής σύρθηκε για κάποια μέτρα στο οδόστρωμα πριν καταλήξει εκτός πορείας, ενώ ο οδηγός του οχήματος διέφυγε αμέσως από το σημείο. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και συλλέγει στοιχεία για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε τον τραυματία. Παράλληλα, συγγενείς του 22χρονου βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίου, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλει στην έρευνα.

Η οικογένεια του τραυματία απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον οδηγό να παρουσιαστεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγία Παρασκευή.


