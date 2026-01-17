Σοβαρός τραυματισμός 70χρονης στο Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ μετά από πτώση από μπαλκόνι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 70χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σοβαρός τραυματισμός 70χρονης στο Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ μετά από πτώση από μπαλκόνι
17 Ιαν. 2026 9:24
Pelop News

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής γυναίκα ηλικίας 70 ετών στο Ηράκλειο, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από πτώση από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της οικίας της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που στο σπίτι της πραγματοποιούνταν εργασίες. Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα στα άκρα, καθώς και κακώσεις στο κεφάλι.

Η 70χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική της αντιμετώπιση. Μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

