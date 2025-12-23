Σε κρίσιμη κατάσταση συντηρητής που τραυματίστηκε από πτώση ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ιλισίων, όταν ανελκυστήρας κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίζοντας σοβαρά τον συντηρητή που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Το ατύχημα συνέβη σε κατάστημα επί της οδού Θεοδάμαντος, τη στιγμή που ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στον ανελκυστήρα. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για πιθανή παρουσία και δεύτερου ατόμου, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στο ασανσέρ βρισκόταν μόνο ο συντηρητής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου άνδρα. Στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση της υγείας του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες του καταστήματος, καθώς εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ανελκυστήρα διερευνώνται.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου γυναίκα απεγκλωβίστηκε από ανελκυστήρα καταστήματος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια των δύο συμβάντων, με έμφαση στις συνθήκες ασφαλείας και τη λειτουργία των ανελκυστήρων.

