Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»

Απογοητευμένος ήταν μετά το τέλος του αγώνα με τον Πέλοπα ο Σπύρος Αντωνόπουλος.

Ο προπονητής της Παναχαϊκής τα είπε για αρκετή ώρα με τους συνεργάτες του προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς έφταιξε και η ομάδα του παρουσίασε αυτή την εικόνα.

«Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, ο αντίπαλος ήταν πιο έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Η ευθύνη σ’ αυτές τις περιπτώσεις βαραίνει τον προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε τίποτα καλά. Ο,τι κι αν προσπαθήσαμε, ό,τι κι αν προσπαθήσαμε να αλλάξουμε. Πολλά παιδιά βρέθηκαν σε κακή ημέρα και δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος του αγώνα», δήλωσε ο Αντωνόπουλος στο pelop.gr.

