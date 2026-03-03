Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη

Τριήμερη πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο

03 Μαρ. 2026 19:16
Pelop News

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία δημόσιου διαλόγου για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: την ψυχική υγεία. Με τίτλο «Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη», διοργανώνεται τριήμερη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τρεις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την αποδόμηση στερεοτύπων, την ενίσχυση της ενημέρωσης και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από ανοιχτή, τεκμηριωμένη και βιωματική συζήτηση.

Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Πάτρα – Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα 18:30, στο MY WAY HOTEL & EVENTS (Λεωφ. Όθωνος – Αμαλίας 16)

Πύργος – Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, ώρα 18:30, στον Χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου (Μανωλοπούλου 47)

Αγρίνιο – Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ώρα 11:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης)

Στο επίκεντρο των ημερίδων θα βρεθούν παρεμβάσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων που προσεγγίζουν το ζήτημα της κατάθλιψης τόσο από επιστημονική όσο και από βιωματική σκοπιά:

• Σταμάτης Μαλέλης, συγγραφέας και δημοσιογράφος

• Μένη Μαλλιώρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής

Τις εκδηλώσεις θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Τον συντονισμό των συζητήσεων θα αναλάβουν έγκριτοι δημοσιογράφοι ανά πόλη: η Μαρίνα Ριζογιάννη στην Πάτρα, η Νάντια Μανιάτη στον Πύργο, η Δήμητρα Λαοπόδη στο Αγρίνιο.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021–2027», ενισχύοντας τις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

