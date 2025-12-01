Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας

Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο αναφέρθηκε στο έργο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διοργάνωσε το Debate House με θέμα το ΕΣΥ. Ο κ. Παππάς τόνισε πως, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες, ο υπουργός έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και προσπάθειας.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα· έκανε πράγματα. Και δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται· αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε ότι «στα μέτρα των πόρων και των δυνατοτήτων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μέσω ανάρτησης στο Χ ευχαρίστησε δημόσια τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. «Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια», έγραψε, σημειώνοντας πως, παρά τις πολιτικές διαφορές, η ευγένεια και ο πολιτικός πολιτισμός πρέπει να παραμένουν παρόντες.

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι στη δημόσια ζωή έχει βιώσει «μεγάλη εχθροπάθεια», γι’ αυτό και η στάση του κ. Παππά «τον κέρδισε». «Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί», κατέληξε.

Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025

